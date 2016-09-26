В общей сложности в республике с начала 2016 года было выявлено 88 преступлений в сфере ЖКХ, ущерб от которых составил более 180 млн рублей.

Положительная динамика в работе сотрудников органов внутренних дел налицо: за аналогичный период 2015 года было выявлено 59 преступлений. Об этом в ходе брифинга в МВД по РТ сообщил начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ подполковник полиции Ринат Акчурин.

По его словам, сфера ЖКХ в силу аккумулирования в ней крупной денежной массы была и остается весьма криминализированной. Причем преступления носят яркую социальную окраску, ведь суммы, украденные преступниками, впоследствии ложатся на плечи простых граждан в виде повышенных тарифов на коммунальные услуги.

Среди общей массы преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, преобладает хищение денежных средств руководителями УК и ТСЖ. Так, в январе текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий

Рыбно-Слободского района, который под предлогом приобретения модульной котельной и насосной станции собрал с жильцов и присвоил более 6,3 млн рублей.

Другой случай произошел в Набережных Челнах, где сотрудники ОЭБ и ПК установили факт присвоения генеральным директором одной из городских УК части средств, которые в течение 2014 - 2015 гг. были собраны жильцами на капитальный ремонт. В общей сложности он похитил более миллиона рублей. Однако на этом история не закончилась. В 2015 году он присвоил часть денег, собранных с жильцов на оплату коммунальных услуг, - в общей сложности более 1,5 млн рублей.

Позже он и вовсе не расплатился с поставщиками коммунальных услуг, оставив себе сумму в 13 млн рублей. После этого у УК сменился генеральный директор, но злоключения жильцов на этом не прекратились. Новый руководитель УК также присвоил себе деньги жильцов - более миллиона рублей. В настоящий момент в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 («Злоупотребление полномочиями»). В случае доказательства их вины мужчинам светит лишение свободы сроком до 4 лет.

По словам заместителя генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Олега Зверева, одной из причин возможности совершения подобных преступлений со стороны руководства УК является низкая заинтересованность в данном вопросе самого населения. Проще говоря, со стороны жильцов также необходим контроль за расходуемыми УК средствами. До конца года УК Татарстана в соответствии с распоряжением правительства РФ обязаны быть подключенными к системе ГИС «ЖКХ», которая позволит жителям сравнивать счета за оказанные ресурсными организациями услуги с теми суммами, которые они наблюдают в своих счетах-фактурах.

Кроме того, уже на сегодняшний день на сайте ОАО «Генерирующая компания», равно как и на сайтах прочих компаний, являющихся поставщиками услуг ЖКХ, опубликованы списки УК-должников.