Вам предлагают работу агента Описанными ниже схемами со мной, как и с другими пользователями интернета, поделился участник одной из соцсетей. По сути они не являются мошенническими, зато могут привести к уголовному преследованию. По словам пользователя, описавшего их, они широко распространены в Европе, но, по мнению автора, легко могут применяться и в России. Искателям легкой наживы предлагается один из двух способов простой и нетрудоемкой подработки. В первом случае предложение заключается в том, чтобы выступить финансовым агентом. Вам будут перечислять на банковский счет те или иные суммы, которые необходимо перевести на другой счет, чаще всего за рубеж. В награду за это вы будете получать небольшой процент от переведенных сумм либо фиксированную оплату. Легкие деньги, в общем. Но следует понимать, что с большой долей вероятности вам предлагают заняться отмыванием денег, украденных со счетов граждан мошенниками. Таким образом, вы окажетесь соучастником уголовного преступления. В другом случае предложение заключается в том, чтобы поработать почтовым агентом. Вам будут приходить посылки, которые необходимо пересылать за счет работодателя по новому адресу. Как и в первом случае, скорее всего, вы окажетесь соучастником преступления, ведь в посылках наверняка будут товары, купленные на деньги, украденные с банковских счетов. Рецепт противодействия очевиден - не стоит в погоне за деньгами соглашаться на подозрительно простые и высокооплачиваемые подработки, ведь с большой долей вероятности вы либо окажетесь жертвой преступления, либо невольным его соучастником.

Вы купили подержанный смартфон Так получилось, что работа моего брата связана с постоянными командировками по всей стране. Само собой, нередко он бывает в Москве. После очередного посещения им Первопрестольной у нас состоялся такой разговор.

- Товарищ в Москве смартфон б/у классный купил за копейки, там они намного дешевле, чем в Казани, - поделился он со мной информацией. - Я скоро снова туда еду, хочу и себе что-нибудь прикупить. Тебе, может, тоже чего-нибудь взять? Я отказался. Не считаю себя большим специалистом в электронике, потому подержанную технику покупаю только под руководством какого-нибудь знакомого эксперта. А брат все-таки купил себе смартфон с рук. И очень им был доволен - претензий к аппарату не было. Только вот очень скоро с его банковского счета исчезла приличная сумма денег. К слову, на счету у него часто бывают крупные суммы - начальство перечисляет ему как бригадиру деньги на весь коллектив. К счастью, в тот раз сработало ограничение по сумме единовременного снятия, поэтому все деньги мошенники снять не смогли. Почему это произошло? Дело в том, что в недрах прошивки - программного обеспечения «умного телефона», был спрятан хитроумный вирус троян, высылающий персональные данные, содержащиеся в аппарате, в руки мошенников. Подобным образом пострадал другой мой знакомый, установивший на смартфон интернет-пейджер не из официального источника, а с «левого» сайта. Как не попасть в такую ситуацию? В первую очередь, не скачивать программное обеспечение из сомнительных источников. Во-вторых, если вы покупаете б/у смартфон или планшет, перед тем как начать им пользоваться, нужно провести процедуру обнуления его настроек до изначальных, то есть заводских. Сделать это можно в одном из многочисленных сервис-центров либо, если вы с техникой на «ты», самостоятельно, благо найти инструкцию в интернете не составит труда.

Деньги от покойника Наиболее распространенная на сегодняшний день мошенническая схема - вытянуть у доверчивых граждан информацию об их банковских картах. Не столь принципиально, каким образом это делается: через объявление о покупке или продаже имущества, сообщение о выигрыше в лотерее либо любым другим способом. Итог один - деньги с карты оказываются в руках мошенников. Однако моя знакомая рассказала о ситуации, повергшей меня в шок от цинизма злоумышленников. Недавно у нее умер дедушка. И вскоре после этого печального события ей позвонил человек, представившийся сотрудником Пенсионного фонда, и сообщил следующее: после перерасчета выяснилось, что усопшему должны были перечислить еще 15 тысяч рублей пенсии, получить эти деньги может любой из родственников. К счастью, женщина сразу поняла, что имеет дело с обманщиками, ведь те попросили сообщить подробную информацию о банковской карте, а главное, не озаботились доказательствами правомочности получения денег покойного. Потому хочется еще раз напомнить: не сообщайте полную информацию о своих банковских картах никому, даже если тот, кто их просит, утверждает, что он сотрудник Пенсионного фонда.