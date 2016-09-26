Во вторник, 4 октября, в каждом субъекте Российской Федерации состоится необычная акция - «Большой этнографический диктант».

Его девиз - «Народов много, страна одна». Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и знания жителей нашей страны о народах, проживающих в России.

Кроме того, этот своеобразный тест привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, считают организаторы проекта. В России такая масштабная акция проводится впервые.

Участники диктанта: любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Задания диктанта: 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время.

Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, - 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13.00 по московскому времени.

Подробности можно узнать на сайте всероссийской акции «Большой этнографический диктант» и в официальной группе vk.com/miretno.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте проекта 4 ноября. Кстати, по результатам всероссийской проверки знаний в регионах сформулируют рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Организаторами акции выступило Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан.