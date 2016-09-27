Бывает, что собственник квартиры надолго уезжает в другой город, а может быть, даже в другую страну. Или живет по другому адресу. И нередко его мучит беспокойство, не вознамерятся ли какие-нибудь преступные элементы завладеть его недвижимостью. Как обезопасить свою собственность от неправомерных действий третьих лиц?



Специалисты Управления Росреестра по Республике Татарстан предлагают гражданам действенную меру - наложить запрет на регистрацию права без личного участия собственника.

Чтобы его оформить, необходимо обратиться в Управление Росреестра по РТ и написать заявление, где будет указано, что любая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при его личном участии. Информация об этом вносится в

Единый государственный реестр прав, по которому специалисты Росреестра по РТ проверяют юридическую чистоту недвижимости перед тем, как зарегистрировать по ней сделку.

Таким образом, если кто-либо попытается посягнуть на чужую недвижимость, он получит от ворот поворот, а с 1 января 2017 года собственники будут еще и уведомляться о том, что кто-то намеревался совершить операции с их недвижимостью.

Кстати, с начала 2016 года Управлением Росреестра по РТ принято 74 заявления о запрете регистрации права без личного участия собственника.

Аннулировать запись в Едином государственном реестре прав о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника можно будет только по заявлению самого собственника.