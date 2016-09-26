Начался новый учебный год, и у родителей школьников очередная головная боль: как усадить детей за выполнение домашних заданий?

Проблема знакома многим семьям не понаслышке. Например, у моих знакомых редкий день не заканчивается скандалом по поводу не выученных дочерью уроков. Как пробудить интерес ребенка к учебе, «КВ» поинтересовались у семейного психолога Ларисы Колпашниковой.

- Ошибка родителей в том, что они сразу начинают требовать от ребенка выполнения уроков. В идеале лучше начать подготовку за две недели до учебного года - стараться придерживаться режима дня, больше разговаривать с чадом на познавательные темы, пробуждая логическое мышление. Тогда у ребенка будет меньше протеста и негативных эмоций по поводу выполнения уроков.

- Нередко родители первоклассников сами начинают делать за них домашние задания…

- Этого делать ни в коем случае нельзя. Вообще интерес к учебе складывается из мотивации и волевого компонента. Участие родителя, особенно на первых порах, очень важно. Своим присутствием он как бы говорит: я буду рядом с тобой и, если надо, поддержу. Задача в первом классе - воспитать произвольность ребенка и передать ему ответственность за выполнение домашнего задания. Хорошо, если к концу первого класса он самостоятельно, без участия родителя будет делать уроки. На первых порах можно поручить ребенку самому найти ошибки в домашнем задании или превратить его выполнение в интересную игру, когда ребенок становится как бы учителем, рассказывая, что он узнал в школе, а родитель - учеником. Когда ребенок объясняет, он лучше понимает тему.

- «Он у нас такой умный, способный, но ему просто лень…» - зачастую говорят родители.

- Что касается первоклассников, они часто не хотят что-то делать, потому что не могут, а родители принимают это за лень. Вообще природное желание обучаться, узнавать что-то новое, быть успешным есть у каждого человека. Самое главное - поддержать эту мотивацию и не сформировать негативную реакцию на получение знаний. К тому же надо учесть, что младшеклассникам сложно удерживать внимание больше 20 минут, поэтому им просто необходимы физкультминутки. Бывает и так, ребенок, видя, что родители находятся на грани развода, своей неуспеваемостью и асоциальным поведением желает соединить родителей и начинает бунтовать, это проявляется в том числе и невыполнением уроков.

- Как правильно хвалить ребенка?

- Школьника надо обязательно хвалить за успехи, но только относительно себя самого. Например: «Молодец, у тебя буквы сегодня получились ровнее, а в прошлый раз они такими не были». Похвала очень вдохновляет ребенка, как и поддерживающие фразы: «Я верю в тебя», «У тебя все получится», «Я знаю, что у тебя все получится». Кроме этого, важно знать его потенциал, не создавать завышенных требований. Есть дети медлительные по натуре, и если их торопить, то они начинают нервничать. Как следствие - снижается мотивация к учебе.

- Некоторые дети садятся за уроки только тогда, когда приходит с работы мама…

- Значит, мама не смогла передать ответственность ребенку за выполнение домашних заданий и донести до него, что учеба - это его обязанность и он сам за нее в ответе. В этой ситуации родителю важно делегировать полномочия - попросить ребенка самостоятельно выучить правило, дописать упражнение. Принесет пользу совместное решение задачек, когда родитель проговаривает свои действия, а дети наблюдают мыслительный процесс родителей. Таким образом они быстрее включаются в учебный процесс. Но все же постепенно нужно уменьшать совместно проведенное за уроками время.

- Как мотивировать подростка к учебе?

- Можно поинтересоваться, кем бы он хотел быть, какую профессию получить, какой представляет свою жизнь через 10 лет. Сделав акцент на профессиональной ориентации, вместе подумать, что нужно для того, чтобы получить такую профессию, в какой вуз поступать, какие предметы знать прежде всего. Проблема в том, что подростки считают себя уже взрослыми, хотя их поведение еще остается детским. Родителям важно поддерживать эту взрослость: чаще разговаривать, советоваться с ними, например, по поводу предстоящих покупок, семейных планов.

- Можно ли поощрять ребенка деньгами за хорошие оценки?

- Я отношусь к этому отрицательно. На мой взгляд, воспитание у детей любознательности и интереса к знаниям без денежной подпитки - гарантия того, что в будущем они будут этот интерес поддерживать. Можно ведь придумать другие способы поощрения, например, в конце недели сходить вместе в кино, кафе или на матч. Или поставить условие: если ты заканчиваешь четверть хорошо, мы тебе купим то и то… Надо чаще обнимать ребенка и всячески искать повод для похвалы. К сожалению, многие родители в погоне за хорошими оценками портят отношения с детьми. Но ведь школа дает не только знания, но и формирует коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, что тоже пригодится в жизни. Не менее важно, чтобы психика ребенка при этом осталась здоровой. Я бы посоветовала родителям больший упор делать на взаимоотношения в семье, установление контакта с ребенком, особенно в подростковом возрасте. Школьные годы пройдут, и не хотелось бы, чтобы в памяти ребенка остались лишь негативные эмоции и вечный стресс по поводу оценок.