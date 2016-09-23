Уважаемые читатели! Накануне 22 июня - 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. - редакция «КВ» объявила о продолжении рубрики «История войны в вещах».



Напоминаем вам, что в 2015 году накануне 70-летия Победы редакция газеты «Казанские ведомости» обратилась к татарстанцам с призывом написать о семейных реликвиях в новой рубрике «История войны в вещах». Весь год газета публиковала письма своих читателей на эту тему. Они рассказали удивительные истории, как появились у них эти вещи, что стоит за каждой реликвией, почему они ее хранят. Из десятков рассказов предстала великая история нашей страны, нашей республики. А история страны - это прежде всего истории семей, ее населяющих. Ведущая рубрики - главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова уверена, что люди, берегущие семейные реликвии, будут беречь и историю своей страны, республики, в которой живут.

Из лучших историй, рассказанных читателями, главный редактор «Казанских ведомостей» решила составить книгу. Эта книга «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны» вышла в этом году накануне 9 Мая при финансовой помощи ПАО «Таттелеком» (генеральный директор Лутфулла Нурисламович Шафигуллин).

На вопрос «Почему книга называется «Путеводитель до Берлина»?» Венера Якупова отвечает: «В годы войны весь советский народ прилагал неимоверные усилия, чтобы уничтожить фашизм в его логове. Бойцы писали на танках: «На Берлин!»

Эта книга - своеобразный путеводитель, через что пришлось пройти нашему народу, чтобы взять Берлин - эту неприступную казалось бы цитадель фашизма, символ зла для всего мира в годы Второй мировой. День за днем, всего 1418 дней, год за годом мы шагали всей страной на Берлин, чтобы водрузить знамена победителей над Рейхстагом».

А еще в самой книге есть история с названием «Путеводитель до Берлина», рассказывающая о том, как молодая девушка Анна Назарова из деревни Малое Сумароково Тетюшского района ТАССР в 1945 году по письму-путеводителю добиралась до своего мужа в Германию через всю Европу.

Другая история - о том, как из обломков фашистского самолета боец на фронте отлил ложку, которую после возвращения домой подарил пятилетнему сыну. А еще есть рассказ, как детские стихи стали настоящим оберегом для солдат. Каждый раз, прослушав их, все они возвращались из боя живыми…

Всего в книге 33 истории - трогательные, удивительные, не оставляющие никого равнодушным.

Сегодня, когда на Западе предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, когда американские дети считают, что фашистов одолели США, очень важно лишний раз напомнить нашей молодежи историческую правду.

Ждем ваших новых историй о вещах, в которых отразилось военное время, время ваших родителей, дедушек и бабушек, соседей или коллег, - рассказов об обычных вещах, которые бойцы привезли с фронта, или о тех, что в тылу служили людям на работе и в быту. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы, почему вы их храните. Если вещь утрачена, то почему помните о ней.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии вещей по обычной почте (420066, Казань, а¬/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте указать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год), - это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Не забудьте также указать свои координаты для обратной связи: ФИО, род занятий, возраст, домашний адрес или телефон (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут). Это очень важно! Лучшие истории войдут в новый сборник «Путеводитель до Берлина - 2».