Слышала, что в этом году не придут налоговые уведомления по почте тем, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика». Будут ли приходить такие уведомления остальным жителям республики? И что делать, если потерян пароль от «личного кабинета»?

Надежда Михайловна



В Управлении Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан пояснили: в связи с переносом срока уплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год на 1 декабря налоговые уведомления гражданам будут разосланы до 18 октября. Традиционно налоговые уведомления будут рассылать по почте заказным письмом - таким способом уведомления получат большинство граждан.

Вместе с тем начиная с этого года пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» будут получать уведомления в электронном виде непосредственно в свой «кабинет», на бумаге им уведомления рассылаться не будут. В связи с этим гражданам, которые утратили пароль для входа в «личный кабинет», необходимо обратиться в любой налоговый орган, имея при себе паспорт и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Пароль им будет сгенерирован повторно.