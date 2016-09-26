Сезон сбора грибов в Татарстане сейчас в самом разгаре. Осенние дожди способствовали быстрому росту опят, подберезовиков, сыроежек и так далее.



Любители тихой охоты с удовольствием потянулись в лес за грибами. Однако в погоне за полными корзинами даров природы не стоит забывать и о мерах безопасности. Иначе такое приятное времяпрепровождение может обернуться тяжелым отравлением.

В Татарстане в этом году грибами отравились 19 человек, 12 из них - казанцы. Об этом «КВ» рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Ольга Фомичева. Среди пострадавших четыре ребенка, самой младшей оказалась годовалая девочка. Причиной ее отравления стала игра с грибами. Остальные дети пострадали от употребления неправильно приготовленных блюд. К примеру, 14-летняя девочка отравилась после того, как поела суп из сморчков. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пострадавших стало значительно меньше. Так, в 2015 году в республике отравление грибами было отмечено у 56 человек. Тогда не обошлось и без смертельных случаев: двое мужчин умерли. Сейчас ситуация достаточно спокойная и благополучная. Однако все равно необходимо соблюдать осторожность.

- Нельзя собирать неизвестные грибы - это одно их самых главных правил, - продолжает Ольга Евгеньевна. - Также нужно обходить стороной червивые, старые, переросшие. Забудьте и о привычке пробовать грибы во время сбора. Чтобы защитить себя от отравления, важно также собирать грибы в экологически чистых районах. На рынках и ярмарках нельзя покупать грибы непромышленного производства, которые не прошли экспертизу. В магазинах не приобретайте грибы при отсутствии этикетки или информации на них. Не забудьте рассмотреть упаковку, чтобы не купить загнившие грибы. Принесенные домой грибы следует приготовить в день сбора. При этом каждый вид подвергаем кулинарной обработке отдельно. Варить их нужно в подсоленной воде, которую после отваривания сливают.