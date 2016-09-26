Вчера на заседании Центральной избирательной комиссии РФ были распределены мандаты, от которых отказались прошедшие в Госдуму депутаты.

Кроме Президента Татарстана в российский парламент прошли еще 19 глав регионов, которые решили не переходить на законотворческую деятельность.

Таким образом, депутатское кресло, в которое должен был сесть Президент РТ, займет известный ватерполист Ирек Зиннуров. Место Марата Ахметова, также отказавшегося от мандата, останется за депутатом Госсовета РТ Ольгой Павловой, сообщает ИА «Татар-информ».

Заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов прокомментировал ИА «Татар-информ» свое решение об отказе от депутатского мандата. Он был избран депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов «Единой России».

«Я член всероссийской политической партии «Единая Россия» и принимал участие в мае в праймериз, - заявил Марат Ахметов. - Там мне было оказано повышенное внимание избирателей-участников, и соответственно я был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VII созыва от партии »Единая Россия«. Наш региональный список возглавил Президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов. На выборах «Единая Россия» одержала убедительную победу, у меня появилась возможность стать депутатом Государственной Думы, поскольку я в списке шел вторым. Когда с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, Президентом республики, обсуждался вопрос дальнейшей сферы моей деятельности, предпочтение было отдано и соответственно было принято решение продолжить мою работу на прежнем месте в должности министра сельского хозяйства республики», - сообщил Марат Ахметов.

При этом глава Минсельхозпрода РТ заметил: «Агропромышленный комплекс Татарстана - один из лидеров в Российской Федерации. Хотя в сельском хозяйстве, в том числе и у нас в республике, проблем хватает на все времена. У нас много серьезных проектов на предстоящий период, которые нам предстоит реализовывать в ближайшие годы. Будем прилагать все усилия, оправдывать оказанное Президентом доверие. Я сам лично буду особо дорожить этим доверием».

Решение об отказе от депутатского мандата Марата Ахметова прокомментировал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Марат Готович Ахметов является одним из наиболее опытных и авторитетных членов правительства Республики Татарстан, - заявил Рустам Минниханов. - Во многом благодаря его плодотворной работе на должности министра сельского хозяйства и продовольствия аграрный комплекс республики является одним из лидеров в масштабах страны.

Впереди у нас еще много новых и интересных проектов в сфере АПК, способных обеспечивать дальнейшее поступательное развитие сельского хозяйства - одной из важнейших отраслей экономики. Опыт и знания Марата Ахметова нужны республике. Поэтому было принято решение о том, что он продолжит работу на посту министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана».