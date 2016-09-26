О том, как сохранить молодость не только тела, но и души, читателям «Казанских ведомостей» рассказала руководитель русского хора ветеранов «Волжанка» культурного центра «Сайдаш».



Эльвиру Николаевну Крупину впервые увидела на народном фестивале «Играй, гармонь». Невысокого роста, хрупкая, она играла на аккордеоне и в то же время руководила своим коллективом. Было видно, что эта энергичная женщина очень увлечена своим делом.

- Эльвира Николаевна, откуда у вас любовь к музыке?

- От родителей. Хотя в семье никто не играл на музыкальных инструментах, но мама с папой любили и умели петь. Нас в семье было четверо детей, и всех родители отдали учиться в музыкальную школу, но так получилось, что закончила ее только я - по классу народных инструментов. Сама же мечтала об аккордеоне. У нас в классе учился мальчик из состоятельной семьи - Олег Зисер. Он получал частные уроки по аккордеону и в свою очередь учил меня. Во время перемены мы не бегали по коридорам, как все, а сидели за партой. Олег на бумажке чертил, показывал мне клавиатуру и прочие премудрости. Благодаря ему я освоила азы. А на заводе, куда поступила сразу после окончания школы, чтобы заработать денег на инструмент, познакомилась с женщиной, которая играла на аккордеоне. Вот с ней мы во время обеда отводили душу - нарабатывали технику.

И хотя аккордеон был инструментом дорогим и в те времена, отец в первый же год моей работы на заводе на мое 17-летие купил его. И с этого возраста я не перестаю играть на аккордеоне. Правда, за всю жизнь сменила несколько инструментов. Сейчас их у меня два - немецкой марки. Вожу в сумке-тележке, потому что вес одного 12 килограммов, а второго 14.

- Вы родились в Москве. А как оказались в Казани?

- В годы войны моего отца направили в Казань на 22-й завод парторгом ЦК. Это был очень красивый, умный, большой человек. У него был шикарный голос, в детстве пел в церковном хоре. Я его всю жизнь боготворила, как и маму тоже. Они дали нам, детям, все что могли.

В Казань, конечно же, отправились всей семьей. Молодым сейчас не понять этой должности - парторг Центрального комитета, но она была очень неспокойной. Отец за войну пережил несколько инфарктов. К сожалению, после победы он недолго прожил, умер в возрасте 62 лет. Вначале, как только мы приехали в Казань, помотались по съемным квартирам. А после войны завод выделил нам в Ленинском (ныне Московском) районе половину коттеджа, где наша семья прожила много лет. В Москву родители решили не возвращаться. Здесь был дом, интересная работа, а столичную квартиру же отдали Герою Советского Союза. Да и куда было ехать с четырьмя детьми и престарелой бабушкой. Так Казань и стала нашим родным городом.

- У вас музыкальная семья?

- Можно и так сказать, хотя муж всю жизнь проработал в строительной промышленности, получил звание «Заслуженный строитель РТ». Дочь - виолончелист, внук - баянист, внучка - скрипачка.

- Наверное, и домашние концерты устраиваете?

- Непременно. Это пошло у нас от родителей. На все праздники мы собирались полной семьей, ставили концертные номера, спектакли. Потом уже своих детей приучили, а те в свою очередь внуков. Надеюсь, и правнуки будут любить музыку.

- Вы такая живая, подтянутая. Занимаетесь спортом?

- В молодости играла, и даже неплохо, в баскетбол. Занималась легкой атлетикой. Сейчас, конечно же, нет, но ритм жизни настолько стремительный, что спокойным шагом редко хожу. Иной раз даже мысленно одергиваю себя: несолидно в моем возрасте бежать. А еще я танцевала в коллективе очень известного в Казани хореографа Нины Ивановны Крушаковой.

- Эльвира Николаевна, что заставляет вас работать в вашем возрасте? Почему бы не сидеть дома, правнуков нянчить?

- Ни в коем случае дома сидеть не буду: это мне противопоказано! Я сразу умру без дела. А внуков и так успеваю нянчить, мы с мужем растили их с детства, потому что родителям надо было работать. Я их водила в музыкальную школу. Тем более они уже взрослые - старшему 30 лет. Правнукам тоже хватает внимания. Сегодня один у меня в гостях, завтра еду к другому в Дербышки. Сейчас вот третья правнучка родилась. На покой еще рано!

- У вас такое особое отношение к семье. Это от родителей?

- Да. И я считаю, только в семье можно получить воспитание. В школе детей обучают, а родители обязаны привить ребенку все необходимое: любовь, уважение, порядочность, доброту и прочее. У меня жизненное кредо: делать добро людям. В нашем доме никогда не произносили бранные слова, не было ссор, раздоров. Надо помнить, что дети воспитываются на примере своих родителей. Я никогда в жизни не наказывала своих детей, как и меня мама с папой.

- Расскажите о своем хоре. Как вы ладите со своими артистками?

- В нашем коллективе 20 человек, и я всех их люблю. А чтобы не возникало каких-нибудь разногласий, мы придерживаемся негласного закона: переступил порог клуба - оставь за ним все плохое, все заботы. Здесь мы только поем. Кто любит злословить, сплетничать, плести интриги, у нас не задерживается. Неуживчивых мы не берем. В нашем хоре нет людей с оперными голосами, но есть те, кто любит песню, людей, жизнь. Мы как одна дружная семья. Моим девочкам от 56 до 79 лет. Они не похожи на тех старушек, которые у подъезда лузгают семечки и обсуждают соседей. Им некогда этим заниматься. Они поют, и поэтому остаются молодыми. Если не телом, то душой точно!

- Что вы посоветуете будущим пенсионерам, как сохранить физическую и умственную молодость?

- Это действительно актуальный вопрос в наше время. Я живу согласно двум своим девизам: «Вторая молодость приходит к тому, кто первую сберег» и «Тот, кто поет, тот не стареет!» С песней жить интереснее и веселее.

- А как сберечь первую молодость?

- Жить с добром к людям, а для этого человек себя вначале должен полюбить. И тогда он будет в состоянии дарить окружающим добро и любовь. Не надо ворчать, злословить, быть озлобленным на весь мир. Тяжело живется человеку, который думает только о материальном обогащении, кто мыслит пессимистично. Я знаю много стихов, хороших песен и делюсь ими со всеми, кому это требуется. Мне порой говорят: «Ну сколько ты еще будешь таскать свою тележку с инструментом?» А я отвечаю: «Было бы куда идти, что везти и кому помочь, я все увезу!» В нашем хоре собрались мои единомышленницы. Они такие же добрые, готовые всегда прийти на помощь, безвозмездно выступать на любой концертной площадке, и поэтому так молоды и красивы!