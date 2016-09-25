Выборы туристической столицы России прошли в рамках слета тревел-блогеров, состоявшегося в Москве, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Выборы туристической столицы страны были организованы в единый день голосования, 18 сентября. При этом стилистически и организационно они соответствовали всем канонам выборов: для участников отпечатали специальные бюллетени, а за ходом голосования и подведением итогов наблюдали специально приглашенные представители СМИ.

В финальный пул голосования вошли 12 городов России, наиболее привлекательных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма. При этом Москву и Петербург, учитывая их особый федеральный статус, организаторы в общий список не включили.

В результате голосования первое место заняла Казань. «Туристическое" серебро у Ярославля, бронзу тревел-блогеры отдали Нижнему Новгороду.

Добавим, слет блогеров организовало в Москве сообщество Travel Russia. Оно объединяет путешественников по России на платформе «живого журнала» и активно работает в социальных сетях, формируя виртуальный медиаконтент, без которого современную туриндустрию представить уже невозможно.

Комментируя итоги голосования, руководитель сообщества Travel Russia журналист и блогер Елена Харо отметила, что победа Казани оказалась абсолютно заслуженной. По ее мнению, этот успех объясняется не только изначально выгодными историко-географическими факторами, но прежде всего целенаправленной работой по продвижению и популяризации столицы Татарстана.

По словам Елены Харо, результаты голосования важны еще и потому, что фактически являются экспертной оценкой, сделанной ведущими тревел-блогерами на основании личного опыта и многолетнего тестирования отечественной туриндустрии во всех регионах страны.