ул. Кремлевская, 12/20



10.00 – 13.00 «Году российского кино посвящается». Выставка афиш казанских кинотеатров начала XX века.



13.00 – 15.00 «Из истории образования».Выставка личных дел студентов Казанского университета.



ул. Кремлевская, 2/6



12.00-13.00 Мастер-класс по реставрационно-переплетным работам



С 9.00-12.00 – 1-ый сеанс С 13.00-16.00 – 2-й сеанс



1. Лекторий «Внедрение информационных технологий в ЦГА АД РТ».



2. Демонстрация портала «Net-film».



3. Ретроспективный показ документальных фильмов и хроники за 1918-1985 гг.



ул. Декабристов, 4



10.00-12.00 Мастер-класс по составлению генеалогического древа



13.00-13.30 Школьный урок по теме: «История комсомола Татарстана в документах Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан», с показом архивных документов.



13.30-13.45 – ознакомительная экскурсия по архиву и хранилищам



14.30-15.30



1.Выставка журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».



2.Встреча с исследователями, историками, авторами статей журнала.



3.Ознакомление с требованиями приема публикаций и условий к оформлению авторских рукописей.



ул. 8 марта, 5а

9.00-13.00 – предоставление информации о порядке и условиях предоставления архивных справок;

– разъяснительная работа по вопросам Пенсионного законодательства среди населения представителем Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан



13.00-17.00 Консультации по исполнению социально-правовых запросов



13.00-15.00 Выставка учебников на тему «За страницами школьных учебников»