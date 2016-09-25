ул. Кремлевская, 12/20
10.00 – 13.00 «Году российского кино посвящается». Выставка афиш казанских кинотеатров начала XX века.
13.00 – 15.00 «Из истории образования».Выставка личных дел студентов Казанского университета.
ул. Кремлевская, 2/6
12.00-13.00 Мастер-класс по реставрационно-переплетным работам
С 9.00-12.00 – 1-ый сеанс С 13.00-16.00 – 2-й сеанс
1. Лекторий «Внедрение информационных технологий в ЦГА АД РТ».
2. Демонстрация портала «Net-film».
3. Ретроспективный показ документальных фильмов и хроники за 1918-1985 гг.
ул. Декабристов, 4
10.00-12.00 Мастер-класс по составлению генеалогического древа
13.00-13.30 Школьный урок по теме: «История комсомола Татарстана в документах Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан», с показом архивных документов.
13.30-13.45 – ознакомительная экскурсия по архиву и хранилищам
14.30-15.30
1.Выставка журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».
2.Встреча с исследователями, историками, авторами статей журнала.
3.Ознакомление с требованиями приема публикаций и условий к оформлению авторских рукописей.
ул. 8 марта, 5а
9.00-13.00 – предоставление информации о порядке и условиях предоставления архивных справок;
– разъяснительная работа по вопросам Пенсионного законодательства среди населения представителем Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан
13.00-17.00 Консультации по исполнению социально-правовых запросов
13.00-15.00 Выставка учебников на тему «За страницами школьных учебников»
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