ул. Кремлевская, 12/20

10.00 – 13.00 «Году российского кино посвящается». Выставка афиш казанских кинотеатров начала XX века.

13.00 – 15.00 «Из истории образования».Выставка личных дел студентов Казанского университета.

 ул. Кремлевская, 2/6

12.00-13.00 Мастер-класс по реставрационно-переплетным работам

С 9.00-12.00 – 1-ый сеанс  С 13.00-16.00 – 2-й сеанс

1. Лекторий «Внедрение информационных технологий в ЦГА АД РТ».

2. Демонстрация портала «Net-film».

3. Ретроспективный показ документальных фильмов и хроники за 1918-1985 гг.

ул. Декабристов, 4

10.00-12.00 Мастер-класс по составлению генеалогического древа

13.00-13.30 Школьный урок по теме: «История комсомола Татарстана в документах Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан», с показом архивных документов.

13.30-13.45 – ознакомительная экскурсия по архиву и хранилищам

14.30-15.30

1.Выставка журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».

2.Встреча с исследователями, историками, авторами статей журнала.

3.Ознакомление с требованиями приема публикаций и условий к оформлению авторских рукописей.

ул. 8 марта, 5а

9.00-13.00 – предоставление информации о порядке и условиях предоставления архивных справок;
– разъяснительная работа по вопросам Пенсионного законодательства среди населения представителем Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан

13.00-17.00 Консультации по исполнению социально-правовых запросов

13.00-15.00 Выставка учебников на тему «За страницами школьных учебников»