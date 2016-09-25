Уже по традиции матч за Суперкубок России по волейболу является одновременно и игрой регулярного чемпионата.

Так что «Зениту» с места в карьер приходилось решать две задачи: и Суперкубок выигрывать, и регулярный чемпионат начинать - дома, в Центре волейбола, при своих болельщиках.

Перед матчем главный тренер казанского клуба признавался, что ощущает некоторое волнение - начало сезона пришлось непосредственно на год Олимпиады и матчи на Кубок России показали, что команда пока только вкатывается в игру.

А Алексей Вербов, в этом сезоне выполняющий функции играющего тренера, констатировал - команда в полном составе только-только собралась и на тренировках пока выглядит не очень хорошо.

Интриги матчу за Суперкубок добавлял еще и тот факт, что в двух своих играх за Суперкубок именно у московского «Динамо» казанский «Зенит» не выигрывал. Итак, встречались первая и вторая команды прошлого сезона.

Но интрига просуществовала всего ничего - с первых же минут стало ясно, что у обновленного состава москвичей попросту не хватает опыта встреч на столь высоком уровне.

Да, присоединился к команде Константин Бакун, поигравший в сборной России на Олимпиаде, но перед сезоном динамовцы лишились всех легионеров, покинул команду Зайцев. И вдруг выяснилось, что таким составом играть против настроенного на победу «Зенита» невозможно. А уж когда, толком и не сыграв в первом сете, покинул площадку по состоянию здоровья Гранкин, интрига умерла окончательно.

На приеме динамовцам приходилось нелегко. Причем подавали силовую подачу не только Леон, Михайлов и Андерсон, но и Вольвич, до этого в сильных подачах не замеченный.

В первой партии Леон, выведя «Зенит» вперед (10:9), выдал серию подач, после чего команде из Казани не составило труда добить москвичей - 25:14.

И второй сет прошел по схожему сценарию - после двух ошибок Бакуна казанцы вышли на комфортные «+5», и как москвичи ни мудрили с заменами, второй сет остался за хозяевами - 25:18.

В третьей партии «Зенит» оборотов не сбавлял, и вскоре задел для окончательной победы произошел - 6:2.

Единственное, что удалось в заключительном сете москвичам, - это сократить разницу в счете (11:14). Но затем гости совершили 10 ошибок и проиграли третий сет разгромно - 15:25.

Таким образом казанский «Зенит» в пятый раз в своей истории завоевал Суперкубок России по волейболу: первый приз сезона - в командной копилке.

Мэтью Андерсон после торжественного награждения признался, что только начал заниматься с мячом после Олимпиады и больше старался играть на команду. Но не подвел, чему и рад.

Алекно сказал, что не стал делать замены после второго сета, потому что не хотел мешать команде, у которой все получалось. Пожалуй, лишь на блоке казанцы играли с помарками.

Празднование продолжалось недолго - уже 30 сентября «Зениту» предстоит игра второго тура чемпионата России в Уфе против «Урала».

А чуть позже команда Алекно полетит в Бразилию бороться за победу в клубном чемпионате мира.