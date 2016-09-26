Обвинения выдвинуты по ч.1 ст.137 УК РФ.

По версии следствия, 30-летний мужчина произвел съемку интимной близости со своей 19-летней подругой. Съемка, на которую девушка не дала своего согласия, произошла в помещении кафе. Позже мужчина распространил интимное видео, после чего девушка обратилось в правоохранительные органы. Мужчина не признал свою вину. Заключением экспертной комиссии, видео было признано порнографическим. Обвинительное заключение направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ по РТ.