В Татарстане демонтирован 71 объект, которые были незаконно установлены собственниками на береговой полосе рек и озер, сообщает Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Оперативными группами, созданными Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой обследовано 68 населенных пунктов, расположенных рядом с реками. Общая протяженность маршрута составила более 1 тысячи километров. Было выявлено более 300 нарушений, возбуждено 15 дел об административных нарушениях, в суды направлено 17 исковых заявлений. По одному материалу возбуждено уголовное дело.

В свою очередь министерство экологии и природных ресурсов РТ за этот год выявило почти 1,2 тысячи нарушения требования водоохранного законодательства. На нарушителей наложено административных штрафов на сумму более 6 млн. рублей.

По ограничению доступа к водным объектам составлено 170 административных материалов. Из них – 13 объекты капитального строительства. В их числе ООО «УТТ Бугульминское», руководство которого распорядилось установить ангар и металлический забор на берегу реки Соколка. Специалисты отмечают, что 80% нарушений собственники устраняют добровольно. Речь идет о заграждениях. А вот что касается капитальных строений, то здесь приходится обращаться в суд затем в службу судебных приставов.

В Год водоохранных зон специалистами особое внимание уделяется сбросу сточных вод без очистки или с превышением загрязняющих веществ. Подобные нарушения выявлено в Арском, Апастовском, Тетюшском, Камско-Устьинском, Буинском, Пестречинском, азанкаевском, Алексеевском, Кукморском, Аксубаевском, Заинском и Бугульминском районах.

По предварительным подсчетам более 20 млн. рублей ущерба окружающей среде нанес сброс сточных вод с превышением загрязняющих средств с Заинской ГРЭС. Сейчас материалы дела направлены в следственный комитет для рассмотрения в рамках уголовного дела. Сброс сточных вод с превышением загрязняющих веществ сделали на биологических очистных сооружениях ООО «Лаишевский комсервис», апастовского «Жилкомсервиса». Вреда окружающей среде нанесли на 10 млн. рублей.

В этом году было обследовано 99 мест на Куйбышевском водохранилище. Водолазами и специальными инструментами проверяли дно на предмет затонувших и брошенных плавсредств.

Во время проведения акции «Чистый берег» более 800 рек, озер и иных водных объектов были очищены от мусора.