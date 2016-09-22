Двумя юбилейными концертами отметила государственная филармонии имени Г. Тукая 70-летний юбилей художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов РТ, народного артиста РФ, лауреата Государственной премии имени Тукая, профессора Анатолия Шутикова.

Как признался директор филармонии Кадим Нуруллин, Анатолий Иванович не хотел пышных торжеств, но его убедили, что это необходимо для зрителей, которые очень любят и ценят творчество маэстро и его замечательного коллектива. Изначально планировалось дать всего один концерт, но желающих поздравить Анатолия Ивановича было настолько много, что состоялось два юбилейных вечера.

От имени руководства Татарстана маэстро поздравила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Она отметила, что Анатолий Иванович и его великолепный, профессиональный коллектив – это народное достояние. И не случайно накануне Дня Республик и Дня города Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Анаталию Шутикову медаль ордена

«За заслуги перед Республикой Татарстан».

Поздравили Анатолия Ивановича министр культуры РФ Владимир Мединский, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Леонид Сметанников, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Цыганкова и другие звезды российской сцены, с которыми работал оркестр Шутикова. Они прислали поздравительные телеграммы с теплыми пожеланиями.

Теплых искренних слов в адрес юбиляра было сказано много. Зрители подарили маэстро море цветов. И сам оркестр под управлением Анатолия Ивановича подготовил для всех отличный подарок – праздничную музыкальную программу, в которой выступили артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани.