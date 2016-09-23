27 сентября в Альметьевске прошла масштабная акция поддержки Казанского Кремля и здания КФУ в качестве символа новых банкнот 200 или 2000 рублей. Для этого несколько тысяч жителей города собрались на площади Нефтяников таким образом, чтобы с воздуха можно было увидеть большую надпись «КАЗАНЬ» в рамке и с галочкой, символизирующей сделанный городом выбор на сайте твоя-россия.рф.

По замыслу участников и организаторов альметьевской акции, она не должна стать разовой и в ближайшее время ее подхватят жители соседних городов Татарстана, например, Нижнекамска, которому Альметьевск передал эстафету.