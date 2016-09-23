В девятый раз в Москве разыгрывался Кубок Гомельского. Этот предсезонный турнир уже давно отлично зарекомендовал себя как прекрасное скоротечное соревнование, в котором принимают участие самые престижные клубы Европы.



В этих спарринг-матчах перед началом сезона можно налаживать игровые связи, наблюдать за игроками - одним словом, совмещать тренировочный процесс с контрольными матчами.

На этот раз казанский УНИКС начал прямо с полуфинала, в котором ему противостоял ЦСКА - клуб, в дополнительных представлениях не нуждающийся.

В составе казанцев после контрольных матчей в Турции не было Костаса Каймакоглу и Лэтевиуса Уильямса: травмы.

Но волжане не стушевались перед грозным соперником и в первой четверти уверенно повели 25:19.

И во второй четверти УНИКС доминировал на площадке, ведя «плюс 6» долгое время.

Но во второй половине матча волжане стали сдавать на глазах. А у ЦСКА разыгрался Де Коло, и вот уже преимущество армейцев достигло двух-трех бросков. В итоге - 75:84 в пользу армейцев.

Во второй день казанцы в борьбе за третье место на турнире встречались с грозным «Панатинаикосом».

И опять наши парни лучше провели первую половину встречи, когда, уверенно играя в защите, вели после первой половины 33:24. И вновь в концовке чисто физических кондиций игрокам казанского клуба не хватило. У соперника разыгрались Риверс и Синглтон.

Итог встречи - 69:58 в пользу соперника. Но УНИКС, задействовав в этом матче едва ли не всю скамейку запасных, получил бесценный опыт в игре против одного из лидеров европейского баскетбола.

А сезон в Единой лиге ВТБ УНИКС начнет 2 октября дома матчем с «Нижним Новгородом».