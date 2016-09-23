Проблема травматизма пешеходов, особенно детей на улицах современных мегаполисов, - одна из главных тем VI международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», который пройдет 29 - 30 сентября в Санкт-Петербурге. Причем акцент в этой важной теме сделан именно на профилактике аварийности в темное время суток.

В связи с этим период с 26 по 30 сентября объявлен Неделей безопасности. В течение этих дней сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами образовательных учреждений, родителями, представителями общественных организаций проведут целый ряд разнообразных мероприятий, призванных популяризировать ношение одежды и аксессуаров со световозвращающими элементами, сообщает пресс-служба ведомства.

В школах и детских садах запланированы тематические выступления отрядов юных инспекторов движения. Проблемные вопросы аварийности с участием детей-пешеходов в темное время суток обсудят также на родительских собраниях и совещаниях в педагогических коллективах.

Кроме того, сейчас в ежедневном режиме в школах и детских садах Казани проводятся специализированные рейды «Стань заметнее!» вблизи образовательных организаций и акции «Засветись!» Для учащихся общеобразовательных учреждений

Кировского и Московского районов города на базе одного из городских ДК пройдут тематические спектакли по популяризации ношения одежды со световозвращающими элементами.

Кстати, в рамках Недели безопасности в Казани пройдет своеобразный наглядный урок по эффективности размещения на одежде световозвращающих элементов.

В этот четверг, 29 сентября, на неосвещенном участке одной из дорог Казани пройдет демонстрация эффективности использования различных световозвращающих элементов для обозначения пешехода на проезжей части под названием «Будь ярче!»

Будет представлено несколько пешеходов разных возрастных категорий, на одежде которых закрепят световозвращающие элементы. Смоделированная ситуация перехода ими проезжей части в свете фар патрульного автомобиля покажет, на каком расстоянии и насколько хорошо виден пешеход без световозвращателей и при их наличии.

Госавтоинспекция обращается к родителям, другим взрослым родственникам, на попечении которых находятся юные казанцы и гости столицы: исключите нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время! Если ваш совместный с детьми досуг (посещение кинотеатров, торгово-развлекательных центров) запланирован на это время суток, позаботьтесь о наличии на одежде световозвращающих элементов. Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и каждый раз подкрепляйте это своим примером.

Статистика ДТП с участием детей на дорогах Казани остается тревожной. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых два ребенка погибли и 170 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Из 170 травмированных детей 63 получили тяжелые травмы (ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, переломы), 107 - ушибы и ссадины различных частей тела.

При этом каждое второе ДТП с участием детей - это наезд на пешехода, и 39 таких аварий произошли на пешеходном переходе, в том числе одно из ДТП со смертельным исходом. При этом анализ показал, что более 40% ДТП с участием детей произошло в условиях сумерек или в темное время суток (с 17.00 до 6.00 утра), а на одежде и аксессуарах детей и подростков часто отсутствуют световозвращающие элементы, которые позволили бы водителям вовремя заметить пешехода на дороге и принять меры для избежания наезда.