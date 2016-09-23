23 сентября в казанской школе №132 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника, погибшего в одной из горячих точек в 90-е годы.



Сильный, смелый и находчивый - таким учителя вспоминают Дениса Чубарова. В школе №132 Денис обучался с 1 по 6 класс. Потом из-за увлечения хоккеем перешел в спортивную школу. Хорошие знания и высокие спортивные достижения позволили Денису поступить в КАИ. Но начались боевые действия в Чечне. В январе 1996 года он был призван на службу в армию.

В Чечне служил старшим механиком-водителем. В мае артдивизион, в котором он числился, перевели на особо важный объект. Когда 6 августа в город Грозный вошли группы боевиков, в бригаде было сформировано три штурмовых отряда. В ночь с 7 на 8 августа поступило боевое распоряжение: штурмовым отрядам разблокировать правительственный квартал в центре города для оказания помощи окруженным подразделениям. 10 августа отделение Дениса попало под гранатометный обстрел. Загорелась самоходка. Рискуя жизнью, за минуту до того как в самоходке сдетонировал боекомплект снарядов, он вытащил из горевшей машины тяжело раненного товарища, потушил на нем горевшую одежду и передал его для эвакуации. После чего поднялся на броню другой самоходки и занял на ней оборону. Огнем из автомата он прикрывал самоходку товарищей от огня боевиков. Но пулеметной очередью у Дениса были перебиты артерии на обеих ногах.

Когда парня удалось вытащить из-под огня боевиков, было уже поздно: он потерял много крови и умер на руках своих товарищей. Ему было всего 19 лет.

На открытии мемориальной доски присутствовали все учителя и учащиеся школы. Особым гостем была мама Дениса Людмила Чубарова. Школа уже не раз чтит память своего погибшего выпускника и продолжает поддерживать Людмилу Чубарову, приглашая на школьные концерты и встречи. В мероприятии участвовали курсанты и оркестр Казанского высшего танкового командного училища, начальник отделения по подготовке и призыву граждан на военную службу отдела военного комиссариата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов полковник Арсен Закиров, начальник районного отдела образования Галина Латышева, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов.

- После смерти Дениса его сослуживцы прислали письмо, - рассказывает его мама, - они написали: «Он сумел сориентироваться в этом аду: не испугался, не растерялся, а принял бой и погиб как настоящий солдат - с оружием в руках. В последние минуты своей жизни Денис был тверд и хладнокровен». Благодаря тому что Денис отдал свою жизнь, прикрыв собой товарища, его сослуживец, хоть и потерял зрение, остался жив.