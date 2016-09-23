В столице Татарстана на базе ИТ-парка 26 и 27 сентября прошла международная конференция «Миграция в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные вызовы, опыт, инновации». Она была посвящена обмену опытом и обсуждению актуальных проблем, связанных с миграцией населения.

Конференция собрала около 300 ведущих ученых, политиков, представителей федеральных и региональных государственных структур, гражданского общества, международных и некоммерческих организаций, связанных с темой форума, передает ИА «Татар-информ». В течение двух дней участники мероприятия обсуждали экономические перспективы и социальные последствия миграционных процессов, стратегию реализации мер социальной адаптации и интеграции мигрантов в целях сохранения стабильности и благополучия в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

На открытии конференции выступил и. о. премьер-министра Татарстана Алексей Песошин. От своего имени и от правительства РТ он поприветствовал участников мероприятия.

«Взаимоотношения в сфере миграции с каждым годом оказывают все большее влияние на развитие практически всех субъектов Российской Федерации, - отметил Алексей Песошин. - И Республика Татарстан не исключение. Динамичное развитие региона определяет его высокую миграционную привлекательность, так как здесь созданы условия для комфортного проживания и работы. Поэтому вопросы регулирования миграционных потоков в соответствии с международным положением, экономической и социальной ситуацией и в связи с особенностями рынка труда республики приобретают особое значение».

Песошин подчеркнул необходимость прогнозировать трудовую миграцию, создавать условия для привлечения на долгосрочной основе квалифицированных специалистов. При этом спикер подчеркнул необходимость уделять внимание вопросам социальной, культурной, правовой адаптации мигрантов, прибывающих в республику.

До начала конференции прошла торжественная церемония передачи народу Таджикистана от правительства РФ мобильного медицинского диагностического комплекса на базе автомобиля «КАМАЗ». Провел ее от правительства Российской

Федерации заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Борис Кузькин.

«Сегодня мы передаем уже седьмой мобильный комплекс нашим друзьям из Таджикистана. Российская Федерация выполняет обязательства по содействию международному развитию в сфере здравоохранения. Примером успехов этой работы можно считать реализацию программы содействия странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики заболеваний. Использование мобильной клиники, созданной российскими специалистами, позволит существенно увеличить доступ к тестированию на ВИЧ для населения труднодоступных районов, которые ранее не были охвачены», - отметил Борис Кузькин.

Он также подчеркнул роль Татарстана в сфере реализации и внедрения программ по социализации трудовых мигрантов и выразил благодарность правительству республики за согласие принять у себя конференцию.

«Очень приятно быть снова здесь, в Казани. На протяжении последних двух лет я снова и снова прилетаю сюда и не могу нарадоваться тому, насколько грамотно и продвинуто поставлена здесь работа по борьбе со СПИДом», - сказал председатель страновой команды ООН в Российской Федерации, региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Салдана.

По словам организаторов научного события, из-за экономических, культурологических и религиозных причин в первую очередь Татарстан является регионом, привлекательным для долгосрочной миграции из республик Центральной Азии.

Регион продолжает демонстрировать инновационные подходы в этой сфере, а в Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года обозначено обеспечение Татарстана трудовыми ресурсами через привлечение мигрантов.