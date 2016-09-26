Конференцию «Свет и цвет» по вопросам архитектурно-художественной подсветки городских объектов планируется провести в Казани с 15 по 18 ноября.



Об этом на минувшем «деловом понедельнике» сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - начальник отдела городского дизайна управления Жанна Белицкая.

«На мой взгляд, работа конференции поможет обменяться опытом, определить самые удачные примеры освещения, выявить первоочередные объекты (набережные, главные улицы, акценты), обсудить и сделать понятными правила архитектурно-художественной подсветки на всей территории города. Подготовительная работа уже ведется», - сказала замначальника управления архитектуры и градостроительства, отметив, что пока Казань отстает в этом направлении.

Организатором мероприятия, которое пройдет в рамках архитектурной биеннале, посвященной 50-летию архитектурно-художественного образования в Республике Татарстан, выступит Казанский архитектурно-строительный университет, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр Казани с воодушевлением отнесся к идее проведения конференции. Ильсур Метшин вспомнил, как в свой первый визит в Казань известный архитектор Хосе Асебильо привез с собой в столицу Татарстана молодой архитектурный десант - креативных студентов и аспирантов, которые представили интересные идеи. «Тогда Хосе Асебильо задал высокую планку, прежде всего того, куда мы должны двигаться, - сказал градоначальник. - Давайте использовать предстоящий форум, чтобы обсудить, какой Казань должна быть в плане подсветки».