В Казани 23 сентября прошел II этап конференции ТРО ВПП «Единая Россия». На ней татарстанские единороссы подвели итоги прошедшей избирательной кампании.



Голосование этого года завершило обновление депутатского корпуса всех уровней. На выборах депутатов Государственной Думы в Татарстане убедительную победу одержала «Единая Россия». Избирательная кампания прошла открыто, конкурентно, а ее итоги легитимны, подчеркнул секретарь ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что кампания для единороссов началась еще на этапе предварительного голосования, благодаря которому был сформирован список наиболее сильных претендентов на депутатские мандаты. В рамках кампании единороссы провели порядка тысячи встреч с жителями республики. Мобильные общественные приемные собрали 3 тысячи наказов.

Фарид Мухаметшин заявил, что все проблемы будут проанализированы, поступившие предложения должны найти отражение в республиканских и муниципальных программах. Победа на выборах - это аванс со стороны жителей республики, которые еще предстоит отработать, отметил лидер татарстанских единороссов.

Перед татарстанской командой депутатов поставлена задача активно включиться в продвижение интересов республики, создание законодательной базы для перспективных проектов и распространения опыта Татарстана на федеральном уровне, сообщается на сайте tatarstan.er.ru. Одними из ориентиров должны стать Послание Президента республики Госсовету и Стратегия-2030, утвержденная в качестве закона республики.