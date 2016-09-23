В ходе совещания в Доме Правительства РТ, прошедшего 23 сентября, Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал итоги выборов в Госдуму РФ 18 сентября этого года.

«Пользуясь моментом, хочу сказать, что это наша совместная работа - реализация всех федеральных и республиканских целевых программ, встречи с избирателями и большое доверие со стороны населения», - отметил Рустам Минниханов.

Мы должны сделать все, чтобы условия жизни татарстанцев стали еще лучше, заявил Президент РТ. «Для этого должна работать и экономика, и сельское хозяйство, и все наши программы. Доверие, оказанное нашими гражданами, необходимо оправдать», - добавил он.

Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил руководство предприятий, уделяющих особое внимание реализации социальных проектов на территории Татарстана, передает пресс-служба Президента РТ.

В числе приоритетных задач республики Рустам Минниханов отметил решение проблем садовых товариществ, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. Особое внимание Президент Татарстана призвал уделить развитию сферы образования и индустриальных площадок.

«У нас впереди очень много работы. Сказать, что мы молодцы - да, мы молодцы. Но не стоит думать, что у нас не осталось проблемных вопросов. Люди ждут от нас большего. Условия и качество жизни должны только улучшаться», - подытожил Рустам Минниханов.