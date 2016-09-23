Разработка и реализация концепций содержания и благоустройства городских улиц с конкретными мероприятиями по улучшению внешнего облика приобретают особую актуальность в связи с проведением матчей ЧМ-2018.



Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - начальник отдела городского дизайна управления Жанна Белицкая.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, основную часть работ по благоустройству фасадов зданий Казани и улучшению внешнего облика улиц необходимо провести уже летом 2017 года. Глава города поручил в ближайшее время организовать встречи с предпринимателями и собственниками зданий, сообщается на официальном портале Казани.

«В мае 2018 года работы по благоустройству будем только дошлифовывать. Нужно октябрем-ноябрем провести все встречи, выработать наш подход, потому что на 90 процентов все работы по благоустройству фасадов к чемпионату мира по футболу предстоит провести летом 2017 года. В 2018 году времени не будет», - сказал градоначальник, обращаясь к руководству управления архитектуры и градостроительства и управлению наружной рекламы и информации. «Важно не в мае собрать собственников зданий и бизнеса, а в преддверии нового финансового года, чтобы наши планы совпали», - подчеркнул Ильсур Метшин.

По его словам, предстоит еще много работы, однако город имеет опыт подготовки к Универсиаде 2013 года. «Знаю, что работа по обходу улиц ведется системно. Там, где не успели, надо побывать, создать картинку в голове и в диалоге выстроить то, как они должны будут выглядеть к приему самого большого форума», - сказал мэр Казани.

Жанна Белицкая напомнила, что управлением подготовлены концепции с конкретными мероприятиями по улучшению внешнего облика 118 улиц, многие из них были успешно реализованы, а часть реализуется сейчас. «Такие концепции являются неким техническим заданием для предпринимателей в части работы над цветовым решением фасадов и благоустройством территорий», - пояснила Жанна Белицкая. Она рассказала, что по поручению Президента РТ Рустама

Минниханова подготовлены концепции по ул. Гладилова, К.Цеткин, в работе - ул. Декабристов, в планах - ул. Зорге, Гвардейская, Вахитова, Фрунзе, Япеева и другие. Всего, как подчеркнула докладчик, среди первоочередных - 20 улиц.

Замначальника управления архитектуры и градостроительства также рассказала, что в рамках подготовки жеребьевки Кубка конфедераций в ноябре и основных игр Кубка конфедераций в июне 2017 года в Казани под руководством заместителя руководителя исполкома Ивана Кузнецова проходят еженедельные обходы по улицам. «В поле зрения контролирующих органов чаще попадают уже не вывески и реклама, а ненадлежащее содержание фасадов, незаконное изменение цветового решения, возведение самовольных пристроев», - отметила Жанна Белицкая.