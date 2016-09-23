В Татарстане объем валового регионального продукта по итогам текущего года прогнозируется на уровне 1 трлн 929 млрд рублей при динамике 102,3 процента.

В 2017 - 2019 годах ожидается рост до 103,1 - 104,2 процента. Об этом сообщил заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании республиканского кабинета министров, состоявшемся на прошлой неделе. В работе заседания принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Показатели прогноза на 2017, 2018 и 2019 год формировались исходя из среднегодовой стоимости нефти на уровне 40 долларов США за баррель. Согласно прогнозу курс доллара будет снижаться с 67 рублей в 2016 году до 64 рублей в 2019 году (данные представлены Минэкономразвития РФ), сообщает ИА «Татар-информ».

«По итогам января - августа темп роста ВРП РТ составил 102,5 процента. Индекс промышленного производства - 103,4 процента, добыча полезных ископаемых - 104 процента. Обеспечен рост в обрабатывающих производствах», - констатировал заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

Он отметил, что по итогам текущего года индекс промышленного производства ожидается на уровне 103,2 процента, объем отгруженной продукции составит порядка 1 трлн 931 млрд рублей. Индекс промышленного производства в 2017 году прогнозируется в 105,1 процента, в 2018 году - 106,5 процента, в 2019-м - 102,9 процента. Удельный вес обрабатывающих производств в структуре промышленности увеличится до 74 процентов в 2019 году. «Планируется наращивание объемов производства нефтепродуктов, транспортных средств, машинного оборудования, пищевых продуктов и химического производства», - сообщил Олег Пелевин.

По словам замминистра экономики РТ, в этом году в сельском хозяйстве прогнозируется рост объема продуктов до 230 млрд рублей, или на 3,2 процента в сопоставимых ценах. «В первую очередь за счет увеличения сбора зерна в 1,4 раза.

Ежегодные темпы роста сельскохозяйственной продукции прогнозируются на уровне 101,9 процента. В части переработки сельхозпродукции среднегодовые темпы роста производства пищевой промышленности составят 104,3 процента», - заявил он.

В строительном комплексе республики по итогам 2016 года ожидается сохранение объема подрядных работ в сопоставимых ценах на уровне прошлого года, отметил Олег Пелевин. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что среднегодовые темпы роста будут составлять около 100,5 - 101,5 процента. Ежегодно планируется вводить 2,4 млн кв. м жилья.

Докладчик сообщил, что темпы роста оборота розничной торговли составят 101,5 - 102,5 процента. В текущем году объем прибыли оценивается на уровне 321,7 млрд рублей, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателя до 347 млрд рублей в 2019 году.

Говоря о показателях социальной сферы, Олег Пелевин подчеркнул, что безработица сохраняется на относительно невысоком уровне: на конец августа зарегистрировано 14,6 тыс. безработных. «В прогнозном периоде доля безработных в общей численности экономически активного населения не превысит одного процента. Темп роста заработной платы прогнозируется в пределах 104,4 - 105,4 процента. Среднегодовые темпы роста заработной платы ожидаются на уровне 105 процентов.

При этом производительность труда будет расти более высокими темпами - 106,7 процента, - заключил он. - В целом прогноз соответствует базовому сценарию Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года».