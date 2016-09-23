Основная цель рабочей поездки - подписание Соглашения между Республикой Татарстан и Сахалинской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016 - 2018 годы.

Рустам Минниханов встретился с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

«Мы признательны за внимание к вопросу развития отношений с Татарстаном, - сказал Рустам Минниханов в ходе беседы, - за взаимодействие на межрегиональном уровне».

Рустам Минниханов отметил, что среди многонационального населения Сахалинской области есть и татары.

«Мы поддерживаем связь с общественными организациями татар, которые ведут работу по сохранению нашей культуры, участвуют в городских и областных мероприятиях», - сказал, в частности, Президент Татарстана. Он напомнил, что при поддержке Республики Татарстан в Сахалинской области проводится национальный татарский праздник Сабантуй.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то Рустам Минниханов сообщил, что у Татарстана есть хорошие наработки в части развития и внедрения информационных технологий. Это в том числе проекты «Электронное правительство», система «Безопасный город», онлайн-сервисы для бизнеса и населения. Кроме того, проводится большая работа в сфере энергоресурсосбережения, повышения эффективности ЖКХ, развития городской среды и общественных пространств. «Мы готовы поделиться накопленным опытом», - сказал Рустам Минниханов.

В ходе встречи с губернатором Сахалинской области также обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры. По словам Рустама Минниханова, Татарстан также имеет богатый опыт строительства спортивных объектов и их дальнейшего активного использования.

Рустам Минниханов также отметил, что Татарстан воспользуется предложением Сахалина приобретать по оптовой цене рыбную продукцию. Он предложил найти некую форму для того, чтобы сами сахалинские компании представляли рыбную продукцию в Татарстане.

«Мы намерены активизировать сотрудничество во всех направлениях», - заявил Рустам Минниханов.

Состоялось подписание Соглашения между Республикой Татарстан и Сахалинской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016 - 2018 годы.

Рустам Минниханов отметил, что важно подготовить план мероприятий по реализации соглашения для наполнения этого документа конкретными проектами.

В свою очередь губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поприветствовал Президента Татарстана на сахалинской земле и сообщил, что сотрудничество с республикой осуществляется на хорошем уровне. По его словам, межрегиональный товарооборот составляет около 750 млн руб., это в том числе продукты питания, автобусы, коммунальная техника. Кроме того, в прошлом году Сахалин закупил у Татарстана два вертолета, в программе развития Курил до 2025 года также стоит закупка вертолетной техники.

Соглашение между Республикой Татарстан и Сахалинской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2016 - 2018 годы предусматривает взаимодействие в различных областях и является основой для разработки межрегиональных программ, проектов и планов мероприятий в конкретных вопросах.

Будет налажено сотрудничество в области здравоохранения, науки, культуры, образования, социальной защиты населения, семейной и гендерной политики, демографического развития, физической культуры и спорта, молодежной политики, трудовых отношений, занятости, миграции населения, предпринимательской деятельности, лесного хозяйства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, туризма и так далее.

В рамках рабочей поездки на Сахалин Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством и активистами татарских общественных организаций Сахалинской области.

Во встрече приняли участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и другие.

«Мы глубоко ценим ваш вклад в приумножение наших общих духовных ценностей, - сказал Президент Татарстана, обращаясь к представителям татар, проживающих на Сахалине. - Всех нас объединяет забота и стремление сберечь татарский язык, культуру и традиции своего народа».

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Сахалина и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко за создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры татар, проживающих на этой земле.

Президент Татарстана вкратце рассказал о программах и проектах, которые осуществляет Татарстан для объединения и взаимодействия татар, проживающих вдали от своей малой родины. Это в том числе образовательный проект онлайн-изучения татарского языка «Ана теле», вещание спутникового телеканала «ТНВ-Планета» и другие.

Особо Рустам Минниханов отметил работу Всемирного конгресса татар в вопросах объединения татар всего мира.

В ходе встречи представители актива татар Сахалина смогли задать Рустаму Минниханову интересующие их вопросы.

Так, обсуждалась возможность создания сквера и установки памятника великому татарскому поэту Габдулле Тукаю в одном из городов Сахалинской области.

Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане серьезное внимание уделяют науке и образованию. В республике расположено большое количество вузов, в числе которых Казанский федеральный университет, два национальных исследовательских университета. Он пригласил молодежь Сахалина поступать в вузы Татарстана.

Кроме того, обсуждалась возможность отправки студентов на Сахалин для прохождения практики - преподавателями татарского языка, вокала, танца и прикладного искусства.

Представители татарских общественных организаций подняли вопрос организации Сабантуя на Сахалине. Рустам Минниханов отметил, что республика всегда оказывает поддержку в проведении этого национального татарского праздника.

Участники встречи обсудили вопрос проведения на Сахалине дальневосточного Сабантуя, что позволит объединить татар, проживающих на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Президента РТ.