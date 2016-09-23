С рабочим визитом в Канаде побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. В Монреале он посетил ведущие авиастроительные предприятия страны, встретился с министром экономики, науки, инноваций и информационных технологий провинции Квебек госпожой Англаде и представителями канадской авиационной индустрии.

Несколько официальных мероприятий прошло в Торонто. Там Президент РТ встретился с представителями татарской общины Канады.

Рустам Минниханов в Монреале ознакомился с деятельностью авиационного завода Pratt & Whitney. Предприятие является мировым производителем авиационных двигателей для гражданской и военной авиации. Компания также выпускает модульные и передвижные газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов, ракетные двигатели и прочее.

С канадской компанией Татарстан сотрудничает с 1993 года, она поставляет свои двигатели на Казанский вертолетный завод для оснащения серийных вертолетов «Ансат». Пояснения в ходе осмотра завода давал президент компании Pratt & Whitney Джон Саабас.

Рустам Минниханов осмотрел производственные площадки завода. В частности, посетил цех предполетных испытаний двигателей и ознакомился с образцами готовой продукции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В этот же день Президент Татарстана посетил авиастроительный завод Bombardier в Монреале.У входа в головной офис Рустама Минниханова встретил президент отдела авиационной конструкции и инженерной службы Bombardier Жан Сегуин.

В ходе краткой презентации он рассказал об экономическом потенциале предприятия и планах дальнейшего развития производства.

Жан Сегуин отметил, что главная задача, которая сегодня стоит перед канадской авиастроительной компанией, - выход на рынок самолетов средней дальности. Bombardier готов предложить среднемагистральные лайнеры CS100, вмещающие от 100 до 125 пассажиров, и CS300 - от 120 до 145. По словам представителей компании, данные модели более экономичны по сравнению со своими главными конкурентами: самолеты тратят почти на 20% меньше топлива.

Рустам Минниханов поинтересовался о планах компании по локализации своих производств на территории России. Он отметил, что в Татарстане для этого созданы все условия: необходимая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты, развитая логистика и прочее. Президент РТ добавил, что выпускаемые Bombardier современные модели винтовых самолетов востребованы в России, особенно в центральной и северной частях страны. «В конечном итоге выиграет тот, кто первым начнет выпуск винтовых воздушных судов на территории России, - подчеркнул Президент РТ. - Вы вполне можете занять эту нишу».

Рустам Минниханов пригласил руководство Bombardier в Татарстан для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона.

Представители канадской компании отметили, что различные варианты размещения производственных линий в России рассматривались уже давно, но процесс движется достаточно долго.

«Не хватает активности сторон. В наших силах изменить эту ситуацию», - добавил Рустам Минниханов.

После этого Президент РТ осмотрел сам завод: цех окончательной сборки судов, клиентский зал по подбору вариантов внутренней отделки самолета, а также ведущие модели самолетов Bombardier.

На территории завода Bombardier Президент Татарстана встретился также с министром экономики, науки, инноваций и информационных технологий провинции Квебек госпожой Англаде. Рустам Минниханов отметил, что первый визит в канадскую провинцию Квебек он совершил в 1998 году, вступив в должность премьер-министра РТ. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами в рамках российско-канадских отношений.

Сегодня республика активно работает с компаниями Pratt&Wittney и Bombardier в области авиастроения и двигателестроения, сказал Рустам Минниханов. Компания «Татнефть» сотрудничает с рядом канадских фирм в области технологий по добыче тяжелой нефти. Помимо этого, ведется взаимодействие по линии других предприятий. Осуществляется взаимодействие между вузами.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в расширении контактов с провинцией Квебек и готов поддержать бизнес данного региона, который придет в РТ со своими технологиями, капиталами и инновационными проектами.

Президент РТ признал, что нынешнее состояние международного политического климата налагает свой отпечаток на взаимоотношения между Россией и Канадой, но рано или поздно все нормализуется. Наша задача - показать пример успешного сотрудничества на региональном уровне, добавил он.

Квебек известен своей развитой авиационной промышленностью, добавил Рустам Минниханов, в Татарстане также есть ряд предприятий по строительству самолетов и винтокрылых машин. Он предложил Доминик Англаде организовать в Татарстан визит представителей местной авиационной индустрии для последующего обмена опытом.

В рамках рабочего визита в Канаду Рустам Минниханов встретился с представителями татарской общины этой страны. Встреча состоялась в Торонто.

Община татар в Канаде является одной из самых развивающихся в мире. Если совсем недавно их было здесь не более 100 человек, то сегодня превышает 700. По подсчетам лидеров татарских национальных организаций, в проводимом здесь Сабантуе участвуют 2 - 3 тысячи представителей тюркских народностей.

Президентом Ассоциации татар Монреаля (провинция Квебек) в декабре 2013 года была избрана уроженка Казани Зиля Миргалиева. В январе 2004 года в Торонто (провинция Онтарио) официально зарегистрирована еще одна татарская община под названием «Берлек». Большинство членов общины - молодые, энергичные юноши и девушки. На сегодняшний день «Берлек» является основным центром, координирующим деятельность всех татарских общин, находящихся на территории Канады.

Рустам Минниханов поблагодарил участников встречи за сохранение социальной и культурной целостности татар Канады, а также за поддержание и развитие национальных традиций, языка и культуры. Он рассказал о проектах, призванных объединить татар во всем мире. Руководители общины в свою очередь поблагодарили Президента РТ за внимание и поддержку, уделяемую татарам в других странах мира.