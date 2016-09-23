Инцидент произошел в Татарстане, на перегоне Юдино – Зеленый Дол.

22-летняя девушка решила пролезть через вагон – цистерну, в результате чего получила удар током и ожоги, сообщает пресс-служба Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Очевидцем случившегося стал парень девушки. По его словам, они шли к реке Волга. Они переходили железнодорожный переезд, и девушка увидела товарный поезд. Ей захотелось пролезть через цистерну. Позже ее ударило током и пострадавшая была доставлена в реанимацию РКБ в тяжелом состоянии.