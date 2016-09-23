Правозащитники обратились в Прокуратуру РТ с просьбой проверить действия сотрудников полиции.

Напомним, что в отдел полиции доставили мужчину, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На нарушителя надели наручники, но их заклинило. Полицейские не смогли самостоятельно снять наручники и вызвали сотрудников МЧС, которые сняли наручники. Начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин сообщил, что наручники заклинило, и не было возможности снять их без помощи специальных инструментов.

Человек в наручниках не пострадал.

Заявление правозащитников по данному факту было приятно Прокуратурой РТ. Если будет достаточно оснований, то собранный материал проверки передадут в СК РТ.