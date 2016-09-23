Матч казанского «Рубина» и «Томи» завершал восьмой тур чемпионата РФПЛ.

Казанский тренерский штаб после Читы состав особо не менял - на старте вышел Рочина, вот только Девича на позиции центрального нападающего заменила связка Жонатас - Канунников.

Жонатас на 4-й минуте обязан был забивать, но из убойной позиции ударил выше ворот. Имел возможность забить чуть позже и Канунников - вновь мимо ворот.

«Томь» огрызнулась - после удара издали мяч попал в перекладину ворот Рыжикова, но в целом начало встречи осталось за казанцами.

Правда, в простейшей ситуации травму получил уже на 13-й минуте встречи Рубен Рочина и был заменен.

Тем не менее гол «Рубин» все же забил: на 25-й минуте Сонг отдал передачу на фланг Бауэру, тот зряче навесил на Жонатаса в штрафную и бразилец наконец-то головой отправил мяч под перекладину - 1:0.

Казанцы имели еще не одну возможность отличиться, но мяч в ворота упрямо не шел.

В перерыве Хави Грасия сделал вынужденную замену - вместо захромавшего Жонатаса на поле появился Максим Лестьенн.

Но гол в итоге забили гости - на 49-й минуте сначала промахнулся мимо мяча Канунников, а затем Враньешу дали беспрепятственно пробить из вратарской площади. Рыжиков в этом моменте просто не успел среагировать, 1:1.

Игра перешла под контроль юрких игроков «Томи», а хозяева не знали, как развивать свои атаки: волжане попросту стояли на поле. И казалось, редкие шансы забить убывают вместе с секундами на табло.

К счастью, на 78-й минуте встречи дальний удар удался Руслану Камболову - метров с 25 наш защитник так ловко приложился к мячу, что тот по замысловатой траектории залетел в ворота мимо оторопевшего голкипера гостей - 2:1.

Так «Рубин» забил второй мяч в игре, и болельщики с замиранием сердца ждали окончания матча: хозяева по обыкновению могли напортачить в концовке.

К счастью, мастерства, чтобы воспользоваться ошибками «Рубина», сибирякам не хватило, и наши одержали вторую победу в чемпионате.

Очень понравился в отчетном матче Бауэр - его проходы по флангу с последующими передачами в центр стали уже визитной карточкой «Рубина». По обыкновению был надежен Сонг, а вот в атаке пока явно проблемы - слишком уж низка реализация голевых моментов, которые создаются казанцами с превеликим трудом.

Вышел на замену Карадениз, устроил небольшое шоу - это был его 200-й матч за «Рубин».

Команда Хави Грасии переместилась на 10-ю строчку в турнирной таблице, а следующий матч команда проведет в Краснодаре против одноименного клуба 2 октября.