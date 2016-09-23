Волейбольный клуб из Казани, восьмикратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, четырёхкратный победитель Лиги Чемпионов не остался в стороне и поддержал родной город в голосовании Центробанка.

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно вместе с волейболистами Артемом Вольвичем, Алексеем Вербовым, Максимом Михайловым и Александром Бутько сфотографировались с макетом 200-рублевой банкноты во время своей тренировки в Центре волейбола «Санкт-Петербург». Этим они поддержали казанские символы в борьбе за право оказаться на новых банкнотах Центробанка России, которые выпустят в 2017 году.

Напомним, что ранее футболисты команды «Рубин», а также их новый полузащитник камерунский футболист Алекс Сонг, успевший сыграть за «Арсенал» и «Барселону», приняли участие в масштабной акции в поддержку Казани на новых банкнотах номиналом 200 рублей.

Поддержать Казань в конкурсе Центробанка может каждый. Голосование на сайте твоя-россия.рф продлится до 7 октября. Итоги голосования будут подведены 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1».