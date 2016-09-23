Об этом сообщает в своей сводке Госавтоинспекция Казани.
На пр. Ямашева водитель авто совершил наезд задним ходом на 66-летнюю женщину. Женщина получила перелом ключицы.
На ул. Р.Зорге 52-летняя женщина сбила 67-летнего мужчину. Отметим, что водитель двигался по тротуару. Мужчина отделался ушибом ноги.
На ул. Чапаева 33-летняя женщина совершила наезд на 78-летнюю пенсионерку. Женщина отделалась ушибом.
На ул. Московской водитель сбил 20-летнего юношу на пешеходном переходе. Парень отделался ушибом.
На ул. Декабристов 23-летняя девушка сбила 60-летнюю пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом головного мозга.
На территории ТК, Молодая девушка двигалась на своем авто задним ходом и сбила 32-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали ушиб колена.
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