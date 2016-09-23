На пр. Ямашева водитель авто совершил наезд задним ходом на 66-летнюю женщину.  Женщина получила перелом ключицы. 

На ул. Р.Зорге 52-летняя женщина сбила 67-летнего мужчину. Отметим, что водитель двигался по тротуару. Мужчина отделался ушибом ноги.

На ул. Чапаева 33-летняя женщина совершила наезд на 78-летнюю пенсионерку. Женщина отделалась ушибом. 

На ул. Московской водитель сбил 20-летнего юношу на пешеходном переходе. Парень отделался ушибом. 

На ул. Декабристов 23-летняя девушка сбила 60-летнюю пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом головного мозга. 

На территории ТК, Молодая девушка двигалась на своем авто задним ходом и сбила 32-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали ушиб колена. 