Благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.
Так, нижнекамское предприятие ООО «Завод «Промстальконструкция», находящееся в конкурсном производстве, выплатило 10 работникам часть задержанной ранее заработной платы. Общая сумма выплат составила 487,6 тыс. рублей.
Работа в данном направлении будет продолжаться до тех пор, пока работодатель полностью не погасит долги перед своими подчиненными, сообщает пресс-служба ведомства.
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