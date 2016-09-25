Любители хоккея с мячом с удивлением следили за началом Кубка России по хоккею с мячом. Клуб «Динамо-Казань», заметно усилившийся в это межсезонье, в новостных строках не появлялся.



Ответ был неожиданно простым - команда снялась с розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. И, скорее всего, может в своем нынешнем составе сняться и с чемпионата страны. На сайте клуба опубликована информация, что на продажу выставлены аж пятнадцать игроков только что собранного состава. Один из игроков уже заключил контракт с другим клубом. Руководство клуба не возражало.

Собственно, вопрос о сокращении финансирования поднимался уже не раз. В свое время, когда в клуб пришел Владимир Янко, казанцы громко заявили о себе, выиграв по сути все турниры, проводимые в мире. Но через пару лет, так и не получив обещанный было закрытый стадион для хоккея с мячом, клуб развалился, распродав ведущих игроков. Официальное объяснение от генерального спонсора звучало так: «Надо воспитывать свою молодежь». Свою молодежь в клубе начали воспитывать, но костяк команды и главного тренера все равно взяли со стороны.

Звезд команда с неба не хватала, плелась себе в конце турнирной таблицы. А болельщики все еще вспоминали звездные часы казанского хоккея с мячом, когда команда называлась «Ракета». И была, между прочим, главным спортивным брендом для поселка Дербышки.

Что же сейчас? Да, из клуба в Российскую федерацию хоккея с мячом было направлено из казанского клуба письмо о том, что команда не будет участвовать в розыгрыше Кубка России. Президент федерации господин Скрынник тут же оповестил об этом министра спорта РФ Виталия Мутко, а уже Виталий Леонтьевич теперь, видимо, обратится к министру спорта РТ Владимиру Леонову или даже выше.

Собственно, вопрос сейчас стоит один - быть или не быть хоккею с мячом в Казани. Титульный спонсор резко сократил финансирование, мотивируя свое решение тем, что это не профильный для компании проект. Правда, непонятно, что мешало задуматься об этом чуть раньше, когда ими же была дана команда усиливаться именитыми игроками.

Возникает вопрос: как это волевое решение повлияет на имидж татарстанского спорта? Хотелось бы узнать и позицию руководства татарстанского отделения общества «Динамо».

При этом, разваливая команду именно сейчас, мы оставляем без спорта стадион «Ракета» и весь поселок Дербышки, и так спортивными изысками не избалованные.

Может быть, пока не поздно следует все же сохранить команду?