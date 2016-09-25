Формулировка «скрытый финал» как нельзя лучше подошла к полуфинальному матчу Кубка мира в Торонто между сборными Канады и России.



Как и ожидали организаторы, это был самый зрелищный матч на Кубке. Причем россияне не только сравняли счет, проигрывая по ходу встречи, но и даже повели 2:1. Увы, удержать преимущество не удалось - 3:5.

Что же, на этот раз сыграть в полную силу не получилось. Явно не на своем уровне сыграли Овечкин и Малкин. Сказалось и отсутствие на площадке Павла Дацюка, да и потеря Щипачева не могла не повлиять на игру. Так, чтобы выигрывать у нынешней сборной Канады, нужно всем игрокам без исключения демонстрировать свои лучшие качества.

Что толку говорить о защитниках?.. Других у нас нет, и не скоро еще появятся. Скорее здесь можно и нужно говорить о том, что у сборной России есть очевидные проблемы с тренерским штабом.

Уже не первый раз российские талантливые игроки набираются в сборную из тех, что играют за океаном, а отнюдь не выступают в чемпионате КХЛ. И по сути, тренерский штаб имеет слабое представление о том, кто конкретно и в каком состоянии подъедет к чемпионату мира или Олимпиаде.

И уж совсем непонятно, почему те же Малкин или Овечкин с Дацюком нынешним тренерским штабом использовались так мало.

Вот и получается, что еще раз мы заведомо проигрывали турнир еще до старта. На голом энтузиазме и PR-акциях по ТВ о славных традициях «красной машины» далеко ныне не уехать.

Канадцы и американцы давно уже переняли многое из того, что предлагали в свое время Тарасов и Чернышев, а других тренеров мы воспитать не можем уже сколько десятилетий подряд. Нам некогда, ибо президенты клубов хотят иметь результат сразу же. Вот и получается: набираем в тренеры клубов иностранцев, а результата у сборной нет, как и не было.