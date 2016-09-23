В столице Татарстана планируют открыть второй корпус хосписа - для пациентов старше 18 лет. Для этого необходимо собрать более 200 млн рублей пожертвований, сообщил на встрече с журналистами председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

7 октября в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева состоится благотворительный концерт «Согрей своим теплом», посвященный Всемирному дню хосписов и направленный на сбор средств и привлечение меценатов для строительства второй очереди казанского хосписа.

- Это мировая практика - строить хосписы исключительно на благотворительные средства, - говорит Владимир Владимирович. - Мы придерживаемся того же. На пожертвования, в том числе и первых лиц Татарстана и Казани, был построен первый корпус хосписа. Но его катастрофически не хватает. По нормам Всемирной организации здравоохранения на 100 тысяч населения должно быть 10 койко-мест в хосписах. В настоящее время на всю республику их только 35.

Все средства, собранные от продажи билетов на благотворительный концерт, пойдут на покупку здания для второй очереди казанского хосписа.

- Мы планируем выкупить здание бывшего элитного санатория, находящегося недалеко от Казани, - говорит Владимир Вавилов. - Надеемся, что собственник пойдет нам навстречу и немного снизит цену. Примерно 100 миллионов рублей понадобится на перепрофилирование здания - необходимо подстроить его под нужды больных. В этом хосписе будет 100 койко-мест, и размещены в нем будут взрослые пациенты с неизлечимыми заболеваниями. Освободившиеся места в действующем хосписе позволят нам принимать больше больных детей - с 17 до 40 человек.

Благотворительный концерт - совместный проект ГБКЗ им. С.Сайдашева, Центра современной музыки им. С.Губайдулиной и камерного оркестра «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой. Организаторы заявляют, что в программе прозвучат известные произведения европейской, русской и татарской классики, эстрадные и джазовые композиции.

В благотворительном концерте выступят Эльмира Калимуллина, Раяз Фасихов, Рустем Асаев, Марина Самкова, Ольга Федянина, Венера Ганеева, Алсу Барышникова и другие исполнители Татарстана.

Для желающих оказать дополнительную помощь в фойе БКЗ будут установлены кубы-накопители. Подробности можно узнать на сайте Фонда Анжелы Вавиловой.