Приступили к подводным исследованиям участники проекта по поиску затонувших кораблей флотилии Петра I, участвовавшей в Персидском походе.

В минувшие выходные члены подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени летчика-космонавта Алексея Леонова совместно с членами регионального отделения Русского географического общества в

Республике Татарстан прибыли на место проведения поискового проекта город Дербент (Республика Дагестан).

За два дня на берегу Каспийского моря был установлен автономный палаточный лагерь, организована внутренняя инфраструктура. Члены отряда приступили к подводным исследованиям на глубине до 40 метров. Поиск судов ведется с помощью эхолота, сообщает пресс-служба отделения Русского географического общества в Татарстане.

Большая часть затонувших судов была построена в Казанском адмиралтействе. Существует несколько основных рабочих гипотез относительно того, в каком месте на морском дне покоятся погибшие корабли. Цель проекта - проверить некоторые из них. Исследовательский проект посвящен предстоящему 300-летию Казанского адмиралтейства.

Исследования продлятся две недели, в течение которых будут проведены поиски в нескольких локациях, серия подводных исследований и фото- и видеофиксация.