Одного из подозреваемых сотрудники полиции задержали после того, как он реализовал 20 пластиковых пятилитровых емкостей спиртосодержащей жидкости. По результатам исследования, она не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья человека. Оперативники установили, что данную продукцию злоумышленник приобрел у местного жителя.

В ходе обыска у этого «компаньона по бизнесу» на даче была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 459 литров, а также готовая для разлива тара, добавки со вкусовыми и запаховыми качествами коньячной продукции. В гараже изъята спиртосодержащая жидкость в бутылках с наименованиями водки различных марок, а также коньячная и спиртосодержащая жидкость в баллонах. Общий объем изъятой продукции составил около 4 тыс. литров. 

По данным фактам СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»), сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. 

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.