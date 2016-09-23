Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Набережные Челны задержали жителей этого города по подозрению в реализации фальсифицированной спиртосодержащей жидкости.



Одного из подозреваемых сотрудники полиции задержали после того, как он реализовал 20 пластиковых пятилитровых емкостей спиртосодержащей жидкости. По результатам исследования, она не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья человека. Оперативники установили, что данную продукцию злоумышленник приобрел у местного жителя.

В ходе обыска у этого «компаньона по бизнесу» на даче была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 459 литров, а также готовая для разлива тара, добавки со вкусовыми и запаховыми качествами коньячной продукции. В гараже изъята спиртосодержащая жидкость в бутылках с наименованиями водки различных марок, а также коньячная и спиртосодержащая жидкость в баллонах. Общий объем изъятой продукции составил около 4 тыс. литров.

По данным фактам СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»), сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.