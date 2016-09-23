Вынесен приговор казанцу, который обвинялся в даче взятки и служебном подлоге.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали сотрудника Управления федеральной службы судебных приставов по РТ по подозрению в передаче незаконных денежных средств в размере 5 тысяч рублей одному из специалистов ведомства за сокрытие факта внесения им ложных сведений в базу данных.

Полицейские установили, что подозреваемый, зайдя под учетной записью другого сотрудника в базу данных, внес заведомо ложные сведения в электронные документы об окончании исполнительного производства.

Следственными органами Республики Татарстан в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 и ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации («Служебный подлог» и «Дача взятки»).

Советский районный суд Казани признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы реального срока, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.