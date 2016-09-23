Россияне этим летом реже выезжали на курорты. Дача и дом стали самыми популярными местами летнего отдыха в кризисное время.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, где россияне провели лето, сколько денег потратили на отпуск, довольны ли своим отдыхом и пришлось ли корректировать планы на отпуск в течение сезона.

Доля отдохнувших этим летом россиян составила 55%. Не отдыхали, не брали отпуск 45% (среди людей старше 60 лет - 53%, среди селян - 52%).

Свободные летние дни провели дома 20%. Около половины отпускников (46%) выбрались на дачные участки. Каждый шестой (17%) посетил один из уголков России.

Отдохнуть на берегу Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 10%. На курортах Краснодарского края побывали 11%, в Крыму - 4%. За границу отправились немногие (7%), в том числе в дальнее зарубежье - 5% и 2% в страны бывшего СССР.

Траты на выездной отдых этим летом составили на одного члена семьи 36026 рублей. При этом в мае этого года, согласно данным опроса, на поездку средний россиянин планировал отдать 33653 рубля.

Уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 82% против 60% соответственно.

Были вынуждены скорректировать свои планы на лето 17% респондентов, как правило, из-за личных обстоятельств (13%), проблем со здоровьем (11%), рабочей необходимости (9%). Запрет на поездки в определенные страны назвал только 1% из тех, кто изменил планы. Более трети (36%) всех опрошенных провели отпуск именно так, как задумывали изначально.

Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки составил 1600 человек.