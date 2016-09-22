Сохранение здоровья трудоспособного населения является одной из важнейших задач системы здравоохранения. Зачастую работа отнимает все силы, а вот времени на прохождение медицинского обследования у граждан уже не остается. Как же быть в такой ситуации? Должны ли работодатели заботиться о здоровье своих сотрудников?



Владимир Сыченков, бизнес-тренер: Несмотря на то что с кризисом в Россию вернулся рынок работодателя, сотрудники будут верны тем, кто о них заботится. В области информационных технологий Казани, например, работникам давно предоставляют фитнес-абонементы, обеспечивают дополнительным медстрахованием, поддерживают участие в спортивных соревнованиях. Креативные работодатели на время эпидемии гриппа закупают на офис апельсины, витамины, лекарства. Практика заботы о сотрудниках, впрочем, близка не всем. Как правило, ее отрицают компании с высоким уровнем текучести кадров.

Илья Славутский, заслуженный артист РТ, актер Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова: Мне кажется, что любой руководитель, заинтересованный в конкретных ценных сотрудниках, будет стараться окружить их вниманием и заботой. В свою очередь ответственный и серьезный работник должен следить за своим здоровьем во имя общего дела. На примере своей профессии я каждый день вижу, как самоотверженно, честно трудятся талантливые артисты. Они трудятся, невзирая на температуру, давление, операции и многие другие серьезные болезни, при которых обыкновенный человек, не в обиду никому, преспокойно сидит дома на больничном. На мой взгляд, в жизни есть вещи более важные, чем простуда. Существует такое незыблемое понятие, как «служение идеалам добра», как бы пафосно это не звучало. И хороший руководитель всегда видит и знает, кто из его работников думает об общем деле и наивысшем результате, а кто просто «работу работает».

Алевтина Власова, врач-ветеринар: Работодатели должны ценить здоровье сотрудников. Ведь именно от этого зависит производительность труда. Мне кажется, работодатели должны стимулировать своих работников к здоровому образу жизни. Я знаю, что в одной из компаний по продажам спортивной одежды каждый месяц устраивают забеги на определенные дистанции. Победителям выделяют абонементы в бассейн, билеты в кино и театр. Вроде бы мелочь для организации, а для сотрудников это внимание многое значит. Хотелось бы, чтобы работодатели организовывали медобследование для своих работников. Сами сотрудники вряд ли найдут для этого время. Должны быть корпоративные программы по профилактике тех или иных заболеваний.

Наталия Фомичева, парикмахер: К сожалению, не все работодатели хотят заботиться о здоровье своих сотрудников. Устранение стрессовых ситуаций на работе, отсутствие сверхурочной работы, приобретение корпоративных абонементов в фитнес-клубы уже станут отличной заботой о здоровье сотрудников. Можно также организовать прием врачей в офисе или витаминный день, когда все работники получат фрукты. Идей много, главное - желание реализовать это все.