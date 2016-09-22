Соцпакет или деньги? - до выбора осталось совсем немного времени: необходимо определиться уже до 1 октября.



А пока «КВ» еще раз напоминают читателям, на что важно обратить внимание. Почему льготники продолжают отказываться от набора социальных услуг и выбирают единовременную денежную выплату? Лишат ли их такого выбора? Обо всем этом «КВ» беседуют с заместителем министра здравоохранения РТ Фаридой Яркаевой.

- Фарида Фатыховна, какие аргументы вы можете привести тем, кто выбирает 766, 55 рубля в месяц вместо соцпакета?

- Самый главный аргумент заключается в том, что выбор соцпакета - это страховка на случай возникновения тяжелых заболеваний. 90 процентов всех тех, кто имеет право на получение набора социальных услуг, являются инвалидами. Им требуется постоянное медикаментозное лечение, в противном случае мы отмечаем ухудшение состояния. И зачастую бюджет семьи не позволяет приобрести самостоятельно лекарственные препараты. Та сумма, которая выделяется в случае выбора денежной компенсации - 766 рублей, недостаточна для закупки медикаментов при выявлении тяжелых заболеваний или обострении имеющихся. Естественно, могут быть ситуации, когда у пациента наступает ремиссия. Однако, как правило, большинству требуется постоянное применение лекарственных средств.

- Выбор в пользу соцпакета, казалось бы, очевиден. Почему пациентам все еще предоставляют право выбора? Рассматривается ли вопрос о лишении граждан возможности принятия такого решения?

- К сожалению, закон обратной силы не имеет. Хотя, по мнению медицинского сообщества, право выбора между соцпакетом и денежной компенсацией должно быть отменено. Когда принимался данный закон, законодатель рассчитывал на сознательность граждан, на то, что выбор будет сделан в пользу жизни и здоровья. Но, к сожалению, мы имеем совсем другую картину. В пользу необходимости внесения изменений в законодательство выступают несколько факторов. К примеру, правом выбора денежной компенсации пользуются опекуны недееспособных граждан, а также дети, за которых принимают решения родители. С предложением о внесении изменений мы неоднократно обращались в адрес депутатов Госдумы, федеральных органов власти. Но пока выбор остается. Поэтому медицинское сообщество бьет тревогу. Мы стараемся разъяснить ряд моментов населению. Зачастую 2 октября к нам обращаются пациенты, которые сожалеют о сделанном выборе, но уже бывает поздно. Поэтому нужно серьезно обдумать решение. Я бы призвала граждан, которые имеют родителей старшего возраста, помочь им правильно определиться. Ведь при наступлении заболеваний или обострении имеющихся в круг проблем вовлекается вся семья. Близкие берут кредиты, чтобы помочь больному. Лечение может быть очень дорогостоящим. При злокачественных заболеваниях речь идет о миллионах рублей.

- Сколько стоит самостоятельное лечение тех или иных заболеваний?

- Препараты так называемой первой линии стоят действительно недорого. Однако при обострении заболевания пациенту требуются препараты второй линии. А они несоизмеримо дороже. Лечение рака легких обойдется от 43 тысяч рублей до 1 миллиона, рака желудочно-кишечного тракта - от 99 тысяч до 1 миллиона рублей и более, рака почек - от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Затраты на лечение сахарного диабета могут доходить до 60 тысяч рублей в год, бронхиальной астмы - до 30 - 40 тысяч. Такую сумму придется найти, если человек вынужден самостоятельно приобретать лекарства. Как правило, в программе остаются те, кто нуждается в дорогостоящей терапии.

- Многие аргументируют отказ от соцпакета тем, что не могут месяцами дождаться обещанных лекарств. Существует ли такая проблема в Татарстане?

- Принцип финансирования программы таков, что учитывается количество льготников, выбравших набор соцуслуг в натуральном виде, и норматив финансирования. Данный норматив финансирования установлен федеральным законом и составляет более 1000 рублей в месяц. Именно таким образом определяется сумма финансирования для республики. Чем больше льготников выбирают денежную компенсацию, тем значительнее уменьшается финансовая стоимость программы. Поэтому мы бьем тревогу, поэтому и возникают опоздания с доставкой лекарств. Но даже если пациент получает медикаменты чуть позднее, он уверен в том, что страховка его спасет. В противном случае при выявлении тяжелого заболевания он не сможет вообще приобрести необходимые препараты.

- По каким заболеваниям больше всего отказов?

- К счастью, небольшими темпами, но нам удается снижать количество отказников. Мы понимаем, что за каждым процентом стоят людские судьбы. Так, по психическим заболеваниям - около 48 процентов отказников, по онкологическим - около 50 процентов, а вот по инсулинопотребному сахарному диабету практически нет тех, кто выбрал денежную компенсацию. Больше всего отказников по сердечно-сосудистым заболеваниям. Здесь стоимость лечения невелика.

- Есть ли подобная практика выбора денег или соцпакета в зарубежных странах?

- За рубежом другая система страхования. Там сумма средств, которые человек затрачивает на страховку, зависит от выполнения рекомендаций врача по лечению, питанию, здоровому образу жизни. Если человек не принимает назначенные лекарственные препараты, употребляет нездоровую пищу, его сумма страховки возрастает. Этот принцип, при котором человек осознанно вместе с врачом участвует в процессе лечения, очень важен. Вырабатывается ответственность за свое здоровье. По данным ВОЗ, вклад врача и здравоохранения в сохранение здоровья колеблется от 15 до 20 процентов. Все остальное зависит от самого человека. Поэтому мы призываем сделать правильный выбор. Не случайно в нашей стране полис ОСАГО является обязательным, здесь нет возможности отказа. Но почему-то, когда речь идет о страховании жизни и здоровья, у людей начинается расчет, причем на очень небольшие деньги.