Команда юных инспекторов движения Республики Татарстан, представлявшая Российскую Федерацию, заняла второе место. 

Соревнования включали в себя практические и теоретические этапы. Участники демонстрировали знание правил дорожного движения и навыки фигурного вождения велосипеда, разбирались в реальных дорожных ситуациях. 

Команду Татарстана представляли учащиеся 6а класса школы №18 Вахитовского района г. Казани Халиса Абашева, Шамиль Минниханов, Егор Сафин и Екатерина Сергеева. 