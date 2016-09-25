В чешском городе Усти-над-Лабем с 22 по 25 сентября состоялся 31-й Европейский образовательный конкурс Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению правил дорожного движения.
Команда юных инспекторов движения Республики Татарстан, представлявшая Российскую Федерацию, заняла второе место.
Соревнования включали в себя практические и теоретические этапы. Участники демонстрировали знание правил дорожного движения и навыки фигурного вождения велосипеда, разбирались в реальных дорожных ситуациях.
Команду Татарстана представляли учащиеся 6а класса школы №18 Вахитовского района г. Казани Халиса Абашева, Шамиль Минниханов, Егор Сафин и Екатерина Сергеева.
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