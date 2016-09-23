«Лекарства так подорожали, что скоро мы будем дарить их друг другу на день рождения как самый драгоценный подарок, чтобы дожить до следующего дня рождения», - такой анекдот прозвучал от участников 4-го партнеринга «Лекарства России - к междисциплинарному диалогу», который состоялся на минувшей неделе в Казани.

Руководители профильных министерств и ведомств, представители фармацевтических компаний и органов контроля обсудили вопросы совершенствования системы лекарственного обеспечения россиян. Это совместный проект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, Министерства здравоохранения РТ и Ассоциации российских фармацевтических производителей.

- Объем фармацевтического рынка в Татарстане в прошлом году составил 29 миллиардов 180 миллионов рублей. Увеличение доли препаратов отечественного производства - это стратегическая задача государства, которую нам совместными усилиями удается решать. Если в 2014 году российские препараты составляли 33 процента от общего объема закупаемых лекарств, то в 2016 году их доля выросла до 72 процентов.

Есть еще один актуальный вопрос, который обсуждается на разных уровнях, - вопрос контроля над ценами при закупке жизненно важных препаратов. Есть соответствующее поручение Президента России Владимира Путина правительству России. Будем решать и эту актуальную проблему, - отметил министр здравоохранения РТ Адель Вафин, открывая встречу.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев назвал причины роста цен на лекарства:

- Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса удалось добиться определенных результатов в этом вопросе, но все-таки проблемы остаются. Дело в том, что успешное снижение цен на лекарственные препараты возможно только в условиях добросовестной конкуренции. Никакими административными мерами долго и стабильно сдерживать рост цен невозможно. Но конкуренция на лекарственном рынке России сейчас ослаблена потому, что многие фундаментальные вопросы по-прежнему не решены. Это и проблема заменяемости, эквивалентности лекарственных препаратов, и вопросы медицинской практики, когда при назначении препарата врачи должны руководствоваться четкими правилами, а эти правила у нас пока еще в разработке. Существуют также вопросы надзора за обращением медикаментов, в том числе проблема создания картелей, когда производители договариваются о том, чтобы поддерживать высокий уровень цен.

Особого внимания требует и недобросовестная реклама, которая вводит в заблуждение людей, выдавая БАДы за чудодейственные лекарственные препараты, хотя лекарствами они не являются. Все эти проблемы - предмет наших обсуждений.

Как рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, покупательная способность населения сегодня низкая и вполне понятно, что потребление препаратов падает. Но несмотря на сложную ситуацию, цены на лекарства в России в целом ниже, чем во многих странах. Безусловно, цены на жизненно важные препараты должны регулироваться государством - там закон должен быть четким и строго соблюдаться всеми.

Также ведется жесткая борьба против фальсифицированных лекарств, которые попадают на фармацевтический рынок. Кстати, чаще подделывают препараты, которые пользуются наибольшим спросом.