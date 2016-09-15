1 января 2017 года вступает в силу большинство положений нового закона о регистрации объектов недвижимости, благодаря которым свидетельств о регистрации прав больше не будет, а процедуры регистрации прав и кадастрового учета будут проводиться в более короткие сроки.

Кроме того, информация о недвижимости граждан будет храниться в электронном виде, а изменения станут вноситься без участия собственника.

Об этих и других нюансах нового закона рассказал замруководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Альберт Хайрутдинов.

- С нового года сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и сведения Государственного кадастра недвижимости (ГКН) будут считаться сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Это означает, что в нашем лексиконе появится новая аббревиатура ЕГРН вместо привычных ЕГРП и ГКН. Сейчас кадастровый учет и регистрация недвижимости - это два самостоятельных процесса, но со вступлением нового закона вводится понятие единой учетно-регистрационной процедуры.

Принципиальное отличие ЕГРН от существующих сейчас информационных ресурсов - это ведение его в электронном виде. Альтернатива предусмотрена только для реестровых дел, которые частично будут формироваться из документов на бумажном носителе. Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных, регулярное резервное копирование которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким образом Росреестр укрепляет гарантию зарегистрированных прав и минимизирует для граждан и предпринимателей риски операций, в том числе мошеннических, на рынке недвижимости.

Также стоит отметить, что значительная часть сведений будет вноситься в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Обязанность направлять необходимые для учета и госрегистрации документы установлена для органов госвласти, органов местного самоуправления, судов и нотариусов.

При поступлении документов в порядке межведомственного взаимодействия сотрудники нашего управления вносят сведения в ЕГРН и уведомляют правообладателей о внесении соответствующих изменений. Здесь стоит отметить, что теперь подавляющее большинство сведений будет вноситься без участия заявителя и это, безусловно, позволит улучшить качество государственных услуг, поскольку повысит достоверность сведений и оперативность их внесения. Однако это не исключает возможности вносить изменения и правообладателям самостоятельно в заявительном порядке. Но и здесь есть новшества: при личном обращении место подачи документов не будет зависеть от места нахождения самого объекта недвижимости, причем в масштабах всей России. Это означает, что в любом офисе приема документов Татарстана заявители смогут подать заявление на объекты, расположенные за пределами нашего региона, например на Сахалине или в Калининграде. Сейчас такая возможность существует только для обращений в электронном виде, заверенных электронной цифровой подписью заявителя.