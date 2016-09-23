В Альметьевске сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факт уклонения от уплаты налогов.



Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель путем отражения недостоверных сведений о доходах, расходах по предпринимательской деятельности в налоговой декларации уклонился от уплаты налога, исчисляемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму около 2 млн рублей.

По данному факту СУ СК России по РТ в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до одного года.