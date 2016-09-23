В столице Татарстана напечатаны первые 5 тыс. экземпляров нового издания Священного Корана. Оно максимально адаптировано для чтения и соответствует мировым стандартам.



Не только читать, но и заучивать аяты Священного Корана теперь казанским мусульманам будет проще. Человек, изучающий арабский язык с нуля, за 6 часов сможет научиться читать Священное Писание хотя бы по слогам.

Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

- Мы долго шли к тому, чтобы выпустить новое издание Корана. Работа шла полтора года, и наконец мы держим его в руках. Нам помогали и международные специалисты, поскольку важно было учесть мировые стандарты. Раньше мы сталкивались с проблемой, что нас просили прочитать определенную страницу, но она не соответствовала странице нашего издания. Турецкие, арабские и пакистанские издания всегда начинаются и заканчиваются одинаково. Мы просмотрели все издания мира, их изюминки, чтобы создать свое, максимально адаптированное для чтения, - пояснил Камиль хазрат.

Веками формировались определенные стандарты. Так, ученый, хафиз Усман Каишзаде предложил умещать аяты на одной странице, чтобы не перелистывать их во время чтения. Особенно важно иметь перед глазами полный текст, уча его наизусть.

Стоит отметить, что для нового издания Корана был специально разработан новый шрифт. Каждая буква прорисована отдельно и не сливается с другой. Правильно расположены и огласовки. И при наборе на компьютере, и во время написания от руки огласовки «прыгают», что затрудняет чтение.

В новом издании 604 страницы. Издание разделено на 30 джузов, каждый из них состоит из 20 страниц. А каждая страница - из 15 строк. Каждый аят умещается на одной странице. Разделяет аяты символическая ромашка. Кроме того, на полях есть комментарии, определяющие варианты чтения некоторых слов согласно существующим двум стилям.

Для удобства заучивания Корана в конце каждой страницы написано начало следующего аята. Дополнительная информация есть и в названии суры: количество аятов и место ниспослания. Проще стала и навигация по изданию. Цифрами обозначены номера джузов и хизбов.

- Новое издание Священного Корана мы передадим мухтасибатам, преподавателям медресе и РИИ. Мы открыты для всего мира. Когда в Дагестане узнали, что будем переиздавать Коран, попросили прислать им 10 тысяч экземпляров. Такого количества, конечно, еще и у нас нет. Но мы сейчас готовим новое издание, меньшее по размеру: формат А5. Читать, а также носить с собой его удобнее будет молодому поколению, - подытожил Камиль хазрат Самигуллин.