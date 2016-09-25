Эти слова могли бы стать девизом конкурса-фестиваля «Кухни народов Татарстана».

Угоститься вкусными эчпочмаками, хрустящим хворостом, кулебякой, печеными медовыми яблоками, а также отведать кыстыбый, салаты, всевозможные пироги, пирожки, лепешки, пахлаву и другие блюда можно было в Доме дружбы народов

Татарстана на финале конкурса-фестиваля «Кухни народов Татарстана».

Яркий и вкусный кулинарный конкурс проводится в Казани в третий раз. В этом году в нем приняли участие 13 команд, которые представляли разные народы, проживающие в Татарстане. С традиционными блюдами национальных кухонь народов нашей многонациональной республики гостей знакомили представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Радостно, что конкурс собрал много молодых людей, которые не просто любят и умеют готовить, но и хотят сохранить старинные рецепты, которые узнали от своих бабушек и мам. И не случайно для конкурса они выбирали те блюда, которые часто готовят дома. Конечно, все немного волновались, когда презентовали свои кулинарные шедевры членам жюри и зрителям.

Отведав все угощения, профессиональное жюри после небольшого совещания объявило свое решение, отметив при этом, что каждая команда достойна самых добрых слов. Но все-таки определились три лидера. Первое место досталось мастерам татарской кухни. Второе место у азербайджанской команды. Третье место заняла команда, которая представила таджикскую кухню. Приз зрительских симпатий был вручен команде молодежного крыла национально-культурной автономии греков Татарстана.

С каждым годом конкурс-фестиваль «Кухни народов Татарстана» становится все более популярным. Командам уже явно не хватает места в зале Дома дружбы народов Татарстана. Организаторы конкурса обещали подумать, как в следующем году провести фестиваль более масштабно и в более просторном зале.