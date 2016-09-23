Учитель истории и обществознания казанской гимназии №90 Иван Филатов участвует в федеральном этапе конкурса «Учитель года России», который стартовал вчера в Самаре.

Всего в первых двух турах федерального этапа принимают участие лучшие учителя России из 85 регионов. Конкурсные мероприятия будут проходить на площадках двух самарских школ.

По итогам первого тура 28 сентября определятся 15 лауреатов конкурса. 1 октября будут подведены итоги второго тура и станут известны имена пятерки финалистов, которые отправятся в Москву для участия в третьем заключительном туре.

Традиционно абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» будет назван в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя. Ему будет вручен главный приз конкурса - большой хрустальный пеликан, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В 2016 году впервые в истории в конкурсе «Учитель года» в Татарстане оказалось два победителя - кроме Ивана Филатова им стала учитель математики гимназии №26 Набережных Челнов Эльмира Ахмедзянова. Окончательное решение о том, кто будет представлять Татарстан на федеральном этапе, было принято в процессе подготовки к конкурсу.